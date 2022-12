Pelé apresenta ‘melhora progressiva’, segundo boletim médico; ‘Rei’ segue internado

Novo boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo Hospital Israelita Albert Einstein informa que Pelé voltou a apresentar melhora no seu quadro de saúde. Ele está internado desde a última terça-feira. Em entrevista concedida por suas filhas ao programa ‘Fantástico’, da Rede Globo, no domingo, foi revelado que o craque teve que tratar de uma infecção respiratória decorrente de um quadro de covid-19 algumas semanas antes da internação.

“O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências”, diz o documento.

Torcedores do Brasil apresentam um bandeirão com a imagem de Pelé e a mensagem "Fique bom logo" no jogo da seleção contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Pelé recebeu mensagens de apoio na última segunda-feira nos jogos da Copa do Mundo. Jogadores da seleção brasileira levaram uma faixa a campo com o nome do Rei após a classificação às quartas de final do Mundial. Antes, torcedores nas arquibancadas do estádio 974 apresentaram um bandeirão com sua imagem e a mensagem “Get well soon” (“Fique bem logo”, em português).

Nos últimos dias, Pelé tem recebido apoio e mensagens de carinhos ao redor do mundo. Craque da seleção francesa, Kylian Mbappé também pediu que seus fãs torçam pela recuperação de Pelé. “Ore pelo Rei”, escreveu. Mbappé é um dos destaques da atual Copa do Catar. Atacante da Inglaterra, Harry Kane também foi às redes sociais para desejar a melhora do “Rei do futebol”.

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Em 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer no cólon (região do intestino) e passou por uma cirurgia em seguida, em setembro. Desde então, faz tratamento quimioterápico.