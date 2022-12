Pelé parabeniza Argentina pelo tricampeonato e lembra de Maradona: ‘Diego está sorrindo agora’

O perfil de Pelé nas redes sociais parabenizou a Argentina pela conquista do tricampeonato mundial, festejada neste domingo, dia 18, sobre a França. Na decisão da Copa do Mundo do Catar, as duas seleções empataram por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação, e os argentinos bateram os franceses nas penalidades (4 a 2).

Leia também Messi é o primeiro jogador eleito melhor da Copa do Mundo em duas edições

O Rei do Futebol descreveu a partida como um “espetáculo”, e afirmou que a final foi mais um “apaixonante” capítulo da história do futebol. O melhor jogador da história fez questão de dizer também que Lionel Messi merecia o título pela sua trajetória e não esqueceu de mencionar Maradona, considerado por muitos o jogador que mais se aproximou de Pelé em termos de qualidade de futebol. “Certamente, Diego está sorrindo agora”, escreveu. Ele morreu em 2020.

O ex-jogador ainda fez questão de enaltecer o feito do “querido amigo “Mbappé, que marcou três gols na final (o texto da publicação menciona quatro, por considerar a disputa de pênaltis) e também cumprimentou a seleção marroquina pela “campanha incrível”. Marrocos terminou a Copa em quarto lugar, a melhor colocação de uma nação africana na história do torneio.

Capitaneada por Messi, Seleção Argentina conquista a terceira Copa do Mundo de sua história. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

“Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Leo Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Meu querido amigo Mbappé marcando quatro gols em uma final”, publicou Pelé.

“Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte. E não poderia deixar de parabenizar ao Marrocos, pela campanha incrível. É muito bom ver a África brilhar. Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora”, completou o Rei.

Pelé segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para o tratamento de um câncer no cólon. Ao longo do Mundial, ele chegou a receber homenagens e desejos de recuperação por parte de jogadores, torcedores e da própria organização do torneio.