Pelé parabeniza Neymar por marca e acolhe craque após eliminação: ‘O seu legado está longe do fim’

O perfil das redes sociais de Pelé parabenizou Neymar pelo belo gol marcado contra a Croácia, no jogo que terminou com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Catar. Ao balançar as redes no final do primeiro tempo da prorrogação, o atacante do PSG chegou aos 77 gols pela seleção brasileira, mesmo número de tentos oficiais feitos pelo Rei do Futebol vestindo a amarelinha.

Apesar da importante marca atingida, o belo gol de Neymar não impediu a queda da seleção para os croatas, que empataram o jogo no final da prorrogação e bateram os brasileiros nas penalidades.

Neymar comemora gol contra a Croácia no jogo que terminou com a desclassificação da seleção brasileira da Copa do Mundo. Foto: Andre Penner / AP





A seleção europeia vai enfrentar na semifinal a Argentina, que derrotou os holandeses, também pelas cobranças pênaltis, nesta sexta-feira. A partida vale vaga para a decisão e será disputada na próxima terça, 13, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

“Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a seleção brasileira”, diz o texto publicado por Pelé endereçado a Neymar.

“Nós dois sabemos que isso é muito mais do que um número. O nosso maior dever, como atletas, é inspirar. Inspirar nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam o nosso esporte”, continuou a publicação.

O Rei do Futebol está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o último dia 29, em São Paulo, para o tratamento de uma infecção respiratória e para avaliação mensal de um câncer no cólon (intestino), diagnosticado em setembro do ano passado.

Pelé enalteceu o feito de Neymar, que alcançou um recorde que já durava há quase meio século. “Meu recorde foi estabelecido há quase 50 anos, e ninguém tinha conseguido se aproximar dele até agora. Você chegou lá, garoto. Isso valoriza a grandeza da sua conquista”.

Contudo, o melhor jogador da história reconheceu que, apesar do gol, a sexta-feira foi um dia triste para os brasileiros. “Infelizmente o dia não é o mais feliz para nós, mas você sempre será fonte de inspiração que muitos almejam se tornar.”

Assim que Marquinhos perdeu o derradeiro pênalti, Neymar desabou no gramado aos prantos, sendo acolhido por companheiros como Thiago Silva e Daniel Alves. Em entrevista após a partida, Neymar admitiu a profunda tristeza, definiu o jogo como “um pesadelo” e deixou em aberto a sua continuação na seleção brasileira.

“Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a Seleção, também não digo 100% que vou voltar”, disse o craque, que terá 34 anos na Copa de 2024.

A depender da vontade de Pelé, Neymar deverá permanecer à disposição do Brasil. “Eu aprendi que quanto mais o tempo passa, mais o nosso legado cresce”, escreveu o Rei. “O seu legado está longe de chegar ao fim. Continue nos inspirando. Eu continuarei dando socos no ar de felicidade com cada gol que você fizer, como fiz em todas as partidas que vi você em campo”, concluiu.

