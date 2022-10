Pelé publica vídeo para comemorar marca de 10 milhões de seguidores do Instagram

Continua após a publicidade

Pelé publicou um vídeo em sua conta oficial no Instagram nesta quarta-feira para comemorar a marca de 10 milhões de seguidores na plataforma. O Rei do futebol fez um agradecimento por todas as mensagens que vem recebendo e disse que continua tratando da sua saúde em casa. Ele completa 82 anos no próximo dia 23.

“Quero agradecer a todos, por todas mensagens de carinho que recebo diariamente. Ainda estou em tratamento, descansando em minha casa, e todos vocês me transmitem muita energia. Então, eu retribuo todo este amor, mandando 10 milhões de abraços apertados, um para cada um de vocês. Amor, amor e amor! Muito obrigado”, disse Pelé.

Pelé tem adotado uma postura mais discreta nos últimos anos, tanto publicamente quanto nas redes sociais. O Rei passou por uma série de internações no final de 2021, quando foi diagnosticado com um tumor no colón. Ele foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

Em janeiro, exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado de Pelé. No mês seguinte, ele foi novamente internado, desta vez para tratar uma infecção urinária. Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realização de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer.

Apesar da saúde do Rei exigir cuidados, ele negou veementemente uma possível piora clínica, em agosto, em publicação nas redes sociais, demonstrando ainda insatisfação com recorrentes notícias falsas sobre a sua morte. Na imagem, o ídolo do Santos surgiu em uma cadeira de rodas, que tem usado por causa de problemas no quadril.