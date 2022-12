Os Arantes do Nascimentos são muitos. E agora a família de Pelé terá de encaminhar o inventário de seus negócios e a partilha de seus bens. Não se sabe ao certo o tamanho de sua fortuna. Amigos mais próximos sempre defenderam que Pelé só começou a ganhar de dinheiro de verdade depois que parou com o futebol, em 1977, quando passou, efetivamente, a viver de sua imagem e dos negócios comerciais que ela lhe trazia. Pelé nunca soube dimensionar quando valia, de fato. Em temporadas de muito trabalho, ele conseguia ganhar perto de R$ 20 milhões. Já teria cobrado até R$ 2 milhões por um comercial.

Uma dúvida recorrente quando se falava de Pelé era saber quanto o jogador ganharia se estivesse atuando nos dias atuais, quando os clubes pagam verdadeiras fortunas para atletas que nem chegariam perto do seu talento.

Leia também Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

Sua carreira teve 21 anos. Ela foi de 1956 a 1977. O Rei do Futebol defendeu apenas dois clubes em sua carreira, o Santos, no Brasil, e o New York Cosmos, nos Estados Unidos, além da seleção brasileira – ele jogou as Copa dos Mundo de 1958, 1962, 1966 e 1970. Poderia ter jogado a de 1974, mas não quis. Em uma época em que os salários e ganhos de atletas não eram nababescos como os atuais, Pelé sempre teve vencimentos invejáveis no período, superando os padrões do jogador comum de futebol. Havia também muitos prêmios por vitórias e conquistas, o chamado ‘bicho’, mas era dinheiro pequeno perto das premiações do clubes atualmente. Pelé também nunca foi questionado por colegas sobre salários mais altos no time.

De acordo com um levantamento feito no ano passado pela Revista Forbes, o Rei do Futebol chegou a impressionar com seus ganhos já em 1961, quando defendia o Santos. Conforme foi divulgado em jornais da época, Pelé tinha salário de Cr$ 2 milhões, que, segundo especialistas, corresponde a R$ 70 mil de hoje.

Pelé e Mbappé fazem pose durante evento em Paris

Segundo o levantamento, se os vencimentos de Pelé fossem adaptados para os dias de hoje, levando em conta também ganhos com patrocínio e direto de imagens, ele seria o atleta mais bem pago do mundo. Pelé receberia cerca de US$ 223 milhões anuais, por volta de R$ 1,2 bilhão por temporada. Dessa forma, ele superaria nomes como Kylian Mbappé (US$ 128 milhões, cerca de R$ 676 milhões), atleta mais bem pago da atualidade, e ainda LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, da NBA (US$ 121,2, cerca de R$ 640,7 milhões), segundo informações da própria Forbes.

Ainda de acordo com as comparações da publicação, Pelé superaria com por boa margem os salários anuais de Lionel Messi (US$ 120 milhões) e Cristiano Ronaldo (US$ 100 milhões), dois dos principais jogadores do futebol mundial há pelo menos uma década. Neymar, brasileiro mais bem colocado da lista da Forbes, teria um déficit de US$ 136 milhões para o Rei do futebol.

Veja os 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo

1- Kylian Mbappé - US$ 128 milhões

2- Lionel Messi- US$ 120 milhões

3- Cristiano Ronaldo- US$ 100 milhões

4- Neymar- US$- 87 milhões

5- Mohamed Salah- US$ 53 milhões

6- Erling Haaland- US$ 39 milhões

7- Robert Lewandowski- US$ 35 milhões

8- Eden Hazard- US$ 31 milhões

9- Andrés Iniesta- US$ 30 milhões

10- Kevin De Bruyne- US$ 29 milhões





MAS QUAL O VALOR DA FORTUNA DE PELÉ?

Apesar de ser uma dúvida recorrente, os valores da fortuna do Rei são desconhecidos do público. Em 2014, a Forbes publicou uma estimativa pela última vez. Pelé figurou em lista de atletas aposentados mais bem-sucedidos do mundo, com fortuna estimada de US$ 15 milhões, cerca de R$ 35 milhões na época – hoje, valor equivalente a R$ 80 milhões.