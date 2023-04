Pelé vira adjetivo sinônimo de ‘excepcional’ e é inserido no dicionário Michaelis

Pelé virou adjetivo e está oficialmente eternizado na língua portuguesa. O dicionário Michaelis decidiu incluiu o nome do Rei do Futebol, que morreu em 29 de dezembro de 2022, como verbete em sua edição digital e em breve também vai inserir a novidade nas próximas versões impressas.

Leia o verbete:

pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramaturgia brasileira.

A mudança foi anunciada durante o Sports Summit, um dos principais eventos da indústria esportiva que está sendo realizado no Pacaembu, onde Pelé recebeu mais uma das inúmeras homenagens. A família do Rei do Futebol foi presenteada com uma placa em que está inserido o verbete que exalta o maior jogador de todos os tempos como excepcional, incomparável e único.

Pelé virou verbete no dicionário Michaelis Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

A iniciativa acontece após o movimento para eternizar Pelé (1940-2022) na língua portuguesa que também contou com campanha desenvolvida pela agência End to End, curadoria da Memorabília do Esporte e, ainda, consultoria acadêmica da Miami Ad School.

“Perceber um jargão que já estava no cotidiano das pessoas e através da oficialização dele prestar essa homenagem é uma celebração incrível. Pelé é eterno e merece estar eternizado de todas as maneiras possíveis. Agora também será na língua portuguesa!” ressalta Bruno Brum, CMO da Agência End to End.

“A campanha Pelé no dicionário é uma das mais originais de que já participamos. Queremos agradecer a toda parceria envolvida na realização dessa campanha e, claro, a todos os torcedores por tornarem isso uma realidade. Seu nome no dicionário é uma peça muito importante de seu legado que manterá Pelé vivo para sempre.” Afirma Joe Fraga, Diretor Executivo da Pelé Foundation.