Pênalti em Vini Jr? Ouça os áudios do VAR de lances polêmicos de Brasil x Colômbia

Também no primeiro tempo, quando estava 1 x 0 para o Brasil, a seleção colombiana teve um gol anulado pelo VAR. No lance, Davinson Sánchez está, de fato, à frente do último defensor brasileiro. A arbitragem utilizou uma câmera aérea atrás do gol para definir quem era o último homem da linha de defesa do Brasil.

Após traçar a linha em azul, o VAR confirma que o zagueiro da Colômbia está impedido e confirma a anulação do gol. “No minuto 19, um jogador da Colômbia converte um gol. No momento em que lança a bola, seu companheiro se encontrava em posição fora de jogo. O VAR em sua checagem protocolar confirma a posição irregular do jogador da Colômbia, número 23, que marca o gol vindo de um tiro livre. Utilizando a ferramenta das linhas virtuais, confirma a decisão de campo: fora de jogo”, diz a análise oficial da Conmebol.