Peñarol x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Peñarol e América-MG encerram nesta quinta-feira, 29, a primeira fase da Copa Sul-Americana. No estádio Centenario, em Montevidéu, a partir das 21h (horário de Brasília), o time mineiro precisa de uma combinação de resultados para avançar à próxima fase da competição. A partida tem transmissão do Paramount+.

Na terceira colocação do Grupo F, o América tem sete pontos, três a menos que o Millonarios, em segundo lugar da chave. Para avançar aos playoffs da competição – fase prévia às oitavas de final que terá os confrontos com os times eliminados na Libertadores – precisa torcer para uma derrota do time colombiano na última rodada, contra Defensa y Justicia, na Argentina.

Do lado uruguaio, o time já está eliminado da Copa Sul-Americana e não somou nenhum ponto nas cinco primeiras partidas. Darío Rodrígues, treinador da equipe, fará seu primeiro jogo à frente da equipe contra o América.

Peñarol e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Montevidéu.

: Montevidéu. ESTÁDIO : Centenário.

: Centenário. DATA : 29 de junho de 2023 (quinta-feira).

: 29 de junho de 2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount+;

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PEÑAROL : Cardozo; Aguirregaray, Coelho, Menosse e Valentín Rodríguez; Homenchenko, Garcia e Sanchez; Rossi, Mansilla e Arezo. Técnico : Darío Rodrígues.

: Cardozo; Aguirregaray, Coelho, Menosse e Valentín Rodríguez; Homenchenko, Garcia e Sanchez; Rossi, Mansilla e Arezo. : Darío Rodrígues. AMÉRICA-MG: Pasinato; Mateus Henrique, Éder, Júlio e Marlon; Alê, Rodriguinho, Martínez e Breno; Aloísio e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

