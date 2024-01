Ex-jogador de Arsenal e Liverpool decreta falência e é expulso de casa após mulher descobrir traição

Jermaine Pennant, promissor atacante do futebol inglês no início dos anos 2000, vive momentos conturbados em sua vida pessoal. Aos 41 anos, o ex-jogador de Arsenal e Liverpool decretou falência há cerca de um ano após acumular dívidas de aproximadamente 1 milhão de libras (R$ 6 milhões) e tem os minutos contados para deixar a própria casa após a mulher descobrir um caso do ex-atleta fora do casamento. As informações são do tabloide The Mirror.

PUBLICIDADE O matrimônio de Pennant com Jess Impiazzi, ex-participante da versão inglesa do reality show “De Férias com o Ex”, ruiu quando ela descobriu por meio de amigos que o ex-atleta a traiu com uma dominatrix durante uma viagem a Ibiza, na Espanha, em dezembro. “Fui uma despedida de solteiro com pessoas que mal conhecia e qualquer coisa organizada era para a despedida de solteiro e não tinha nada a ver comigo”, disse Pennant à época, em comunicado. “Achei que ela tivesse aceitado minha versão porque ficamos juntos depois da viagem a Ibiza.”

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Jermaine Pennant, ex-jogador do Liverpool, está falido e foi expulso de casa. Foto: Reprodução/@jermaine7pennant

O casal continuou junto por mais alguns dias até Impiazzi flagrar o marido trocando mensagens de texto “picantes” com outras mulheres. Ela decidiu pedir divórcio e deu o prazo de um mês para o ex-atacante sair de casa — o prazo se encerra nesta quarta-feira, 31. De acordo com a publicação, Impiazzi quis dar tempo para ele encontrar um novo lugar morar, mas Pennant ainda estaria tentando reconquistá-la. Ela estava em tratamento de fertilização in vitro e tinha o desejo de construir uma família com o inglês.

Pennant surgiu como grande promessa no Arsenal, mas a carreira do jogador não decolou como o esperado. Apesar de acumular convocações para a seleção sub-20, ele nunca chegou a ser chamado para o time principal, além de ter sido emprestado para diversas equipes. Ele viveu o seu melhor momento com a camisa do Liverpool, fazendo parte do time que foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Uefa em 2006/07. O atleta jogou ainda por Real Zaragoza, Stoke City e Wolverhampton.

Em 2018, ele foi demitido do Billericay Town, time da sétima divisão inglesa, por gravar vídeos eróticos com a Impiazzi. Em 2022, já aposentado, ele foi investigado pela polícia por manter uma grande plantação de maconha em casa.