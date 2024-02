‘Pensamos em Morumbic e Morumbig’, diz presidente do São Paulo sobre MorumBis

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, revelou que outras possibilidades para o naming rights do estádio do Morumbi foram pensadas antes do acerto do clube tricolor com a Mondelez. Atualmente, por conta do acordo de três anos com a multinacional de alimentos, o local foi batizado de MorumBis.

PUBLICIDADE Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o dirigente contou que os nomes Morumbic (caneta BIC) e Morumbig (em referência ao supermercado BIG) estiveram no radar da direção do São Paulo. “Pensamos em Morumbic, Morumbig, tudo para negociar o nome sem perder a nossa essência. E fizemos a proposta para a Mondelez”, disse. Júlio Casares afirmou ainda que a negociação do naming rigths, em alusão ao chocolate Bis, foi, proporcionalmente, a maior realizada até então entre os clubes brasileiros. O presidente, no entanto, não citou os valores envolvidos no acerto com o conglomerado, que envolve um repasse estimado entre R$ 25 e R$ 30 milhões até 2026.

Júlio Casares revelou que nomes "Morumbic" e "Morumbig" estiveram no radar do São Paulo Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Ainda na entrevista, o presidente são-paulino mencionou que o sucesso do acordo com a Mondelez foi “tão grande” que planeja expandir o contrato com a multinacional em outras frentes.

“E a resposta foi tão grande que eu até vou sentar com os empresários daqui a um ano e dizer: “Vamos prorrogar esse contrato, em outras bases?” Até o metrô anuncia a estação (São Paulo-Morumbi, da linha 4-amarela) como “Morumbis”, completou.

Esta é a primeira vez que o Morumbi tem um acordo de naming rights em seus 63 anos de história. Além do São Paulo, seus rivais da capital, Palmeiras e Corinthians, concederam os nomes de seus estádios para empresas multinacionais. O clube alviverde terá recebido, até 2033, R$ 300 milhões pelo acerto fechado com a Allianz por 20 anos desde a inauguração do Allianz Parque, em 2013. O time alvinegro deverá receber a mesma quantia até 2040 após a parceria estipulada em duas décadas com a Hypera Pharma, dona da Neo Química.