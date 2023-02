Permanência de Dudu no Palmeiras passa pelo crescimento de seu filho nas categorias de base

Um dos motivos que ajudaram o atacante Dudu a permanecer no Palmeiras e renovar seu contrato foi a oportunidade que seu filho tem nas categorias de base do clube. Pedro Henrique Rodrigues - conhecido como Pedrinho - um dos filhos do atacante, tem 10 anos e segue os passos do pai do clube. Ele usa a camisa 7, a mesma de Dudu, e tem passagens pelo futsal. No mesmo dia em que o Palmeiras vencia o Flamengo em Brasília, pela Supercopa do Brasil, Pedrinho festejava uma conquista com o time sub-10, da Sanca Cup.

O Palmeiras tem trabalhado bem sua categoria de base faz alguns anos, desde quando Gabriel Jesus deixou os times de baixo para se juntar ao profissional e, de lá, para a Europa, com passagens pela seleção brasileira, Manchester City e Arsenal. Esse trabalho no juvenil teve na temporada passada seu maior retorno: a venda de Entrick, de 16 anos, para o Real Madrid por R$ 400 milhões.

Pedrinho, filho de Dudu, tenta seguir os passos do pai nas categorias de base do Palmeiras. Foto: Divino Click Futsal

Há algum tempo, as bases do Palmeiras ganham campeonatos. Mas faltava uma disputa, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Faltava. Nas duas últimas edições, a do ano passado e a deste ano, a molecada do Palmeiras se sagrou campeã, o que coloca o trabalho desenvolvido na Academia em Guarulhos sob os holofotes. De acordo com a presidente Leila Pereira, há um investimento anual de R$ 30 milhões nas categorias de base do clube.

Os objetivos são dois, mas agora numa mudança de ordem. Os garotos são revelados para ajudar o time de cima e só depois disso pensar em uma negociação. O próprio Endrick, apesar de já vendido, ficará no Palmeiras até junho de 2024. Terá, portanto, uma temporada e meia para atuar no time de Abel Ferreira. “Para formar, eu tenho a base e jogam os moleques”, disse o treinador. “Se é para trazer com potencial, vamos dar chance para a base. Quero pronto. Os que quiserem vir e o clube possa contratar”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Quando pode, Dudu acompanha o filho nos jogos e treinos. Nas redes sociais, o Palmeiras chegou a parabenizar o jovem e o time sub-10 do clube, além do sub-11 e sub-12, que também foram campeões. A final em que Pedrinho atuou terminou 4 a 1 para o Palmeiras, em duelo com o LG Sports. Ainda é cedo para apostar no filho de Dudu como promessa para o time de cima um dia. O caminho até a profissionalização é longo e somente os melhores chegam lá, mas é inegável que Pedrinho pode tirar proveito da experiência do pai, com dicas e conselhos de quem tem sido há mais de cinco anos um dos ídolos do time e da torcida.