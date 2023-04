Perto de completar 100 dias no Brasil, Suárez atrai patrocinadores e sócios-torcedores para o Grêmio

Multicampeão no futebol europeu, Luis Suárez desembarcou no Brasil em janeiro quando poucos acreditavam que o atacante que esteve ao lado de Messi no Barcelona poderia atuar no futebol nacional. Com sete gols em 2023, o uruguaio disputou a maior parte das partidas do Grêmio na temporada. Fez ainda no fim de semana sua primeira final, mesmo que apenas do Estadual, no Brasil. Suárez mostra-se um camaleão ao se adaptar com facilidade ao Rio Grande do Sul. Jogador de sorriso fácil, parece estar enturmado com os colegas brasileiros e com o técnico Renato Gaúcho.

Fora das quatro linhas, o tricolor gaúcho celebra os impactos da presença de Suárez na equipe. Recentemente, a direção anunciou a marca de 93 mil sócios, maior número na história do clube desde o surgimento dos programas de sócio-torcedor. Desde a chegada do atacante, foram quase 30 mil novas adesões. Suárez não é o único responsável pelo crescimento, mas dá, sim, para colocar na conta dele boa parte do aumento.

O público nos jogos como mandante cresceu. Na temporada, são mais de 32 mil pessoas por jogo, 49% a mais do que o registrado durante o Estadual do ano passado, quando a equipe estava também na Série B. Apenas na apresentação do atleta, mais de 30 mil tricolores compareceram na Arena. Na decisão de domingo, todos os ingressos tinham sido vendidos dias antes do jogo.

Com 33 mil gremistas na arena, Luis Suárez foi apresentado e chorou Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA

Os impactos da presença do uruguaio também foram sentidos pelos patrocinadores do clube. Nesta temporada, a Esportes de Sorte, site de apostas esportivas, assinou um acordo de três temporadas com o Grêmio. Com R$ 50 milhões de investimento, a companhia também ajudará nos custos do salário do atacante. “Do ponto de vista comercial, a exposição na camisa do Grêmio é extremamente positiva, um produto com alto apelo na mídia e que é sinônimo de grandeza no futebol brasileiro. Em termos de construção de marca, essa associação também é motivo de orgulho para nós”, comenta Darwin Filho, CEO da companhia.

No marketing, Renê Salviano, especialista na área e fundador da HeatMap, explica que a presença dessas estrelas mundiais no futebol brasileiro, aliados a um plano comercial que pare em pé, podem concretizar projetos rentáveis para clubes e investidores. “O Suárez é uma figura mundial. É imprescindível o acompanhamento do setor de marketing, que pode aproveitar o momento para concretizar inúmeras ativações, como a confecção de novos produtos licenciados ou até mesmo um novo programa de sócios para o exterior. Essas estratégias demandam tempo e a área de novos negócios dos clubes tem de estar atenta a todas as oportunidades”, comenta Renê. O raciocínio também vale para o Fluminense, que repatriou Marcelo, cuja carreira foi toda desenvolvida com a camisa do Real Madrid e da seleção brasileira.

Na mesma linha, Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que faz a captação de patrocinadores para clubes, ressalta as consequências do efeito da contratação de um atleta que carrega uma legião de fãs, mesmo que nem todos sejam do Grêmio, por exemplo, no caso de Suárez. “O processo de contratação deve envolver a participação de diversos departamentos. Além da parte esportiva, a criação de um plano comercial é importante para a maximização das receitas. O Suárez é um ícone do futebol e popularmente conhecido, apenas a presença do jogador fomenta o engajamento nas redes sociais, leva torcedores aos estádios e conta com o potencial para atrair novos patrocinadores. Mas os clubes devem ir além, com ações perenes e que propiciem novas receitas”, acrescenta o executivo.

Suárez vai correr o Brasil com o Grêmio a partir da semana que vem, quando o Brasileirão faz sua primeira das 38 rodadas da competição. Também em outros Estados, o Grêmio estima que os torcedores rivais vão querer ver o atacante uruguaio em ação. É inegável que jogadores de destaque, com fama e história, atraem mais a atenção do torcedor. Aos 36 anos, Suárez não vai jogar todas as partidas, mas ele sempre será a principal atração quando estiver em campo com a camisa do Grêmio.