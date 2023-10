Peru x Argentina: onde assistir, horário e escalação das equipes

Brasil mereceu derrota por 2 a 0 para o Uruguai em jogo fraco e de nenhuma inspiração dos jogadores

O problema é que em oito meses Fernando Diniz estará fora e outro treinador, Carlo Ancelotti, chegará, segundo a CBF: então não faz sentido trabalhar as ideias do técnico do Fluminense para abrir mão delas depois