Peru x Brasil: onde assistir, horário e escalação das seleções

Fernando Diniz continua seu período interino à frente da seleção brasileira com a ideia de transformá-la em um conjunto capaz de dar espetáculo e ganhar jogos. O Brasil fez isso na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas diante da Bolívia, com os 5 a 1 em Belém, e agora o técnico encara seu primeiro desafio fora de casa: o duelo com o Peru, em Lima, nesta terça-feira, às 23h (de Brasília). Os peruanos devem oferecem resistência maior do que os bolivianos.

O discurso de todos jogadores convocados para os dois primeiros compromissos das Eliminatórias é homogêneo: está sendo prazeroso, segundo eles, o começo do ciclo para a Copa do Mundo de 2026 sob as ordens de um treinador que prioriza o jogo bonito.

O Peru estreou com empate sem gols com o Paraguai fora de casa. O time do técnico Juan Reynoso, substituto de Ricardo Gareca, faz sua primeira partida em casa diante do Brasil. O time peruano ganhou apenas uma vez nos últimos cinco jogos.

O jogo será quase de madrugada, pelo horário de Brasília, em razão do fuso-horário peruano e da transmissão local. Lima está a cinco horas do Meridiano de Greenwich, enquanto Brasília está a três. Com isso, há uma diferença de fuso de duas horas entre os vizinhos sul-americanos – por mais que eles façam fronteira entre si. No horário local, a partida começará às 21h (de Lima); com o intervalo dos horários, o jogo iniciará às 23h para a maioria dos brasileiros.

Peru e Brasil jogam em Lima Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Lima, Peru.

: Lima, Peru. ESTÁDIO : Estádio Nacional do Peru.

: Estádio Nacional do Peru. DATA : 12/09/2023.

: 12/09/2023. HORÁRIO: 23h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Globo.

SporTV (TV Fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

PERU : Gallese; Corzo, Araujo, Abram e López; Tapia, Yotún, Polo, González e Carrillo; Paolo Guerrero. Técnico : Juan Reynoso.

: Gallese; Corzo, Araujo, Abram e López; Tapia, Yotún, Polo, González e Carrillo; Paolo Guerrero. : Juan Reynoso. BRASIL: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS: