Peru x Venezuela: onde assistir, horário e escalações das equipes

Peru e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira, às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time peruano aposta no fator casa para alcançar a primeira vitória na competição classificatória — e também o primeiro gol. A seleção do atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians e Flamengo, está na lanterna, com apenas um ponto, conquistado no empate fora de casa com o Paraguai, na estreia. De lá para cá, foram quatro derrotas, sete gols sofridos e nenhum marcado.

A seleção venezuelana vive grande fase e surpreende ao figurar na parte de cima da tabela. A equipe está na quarta colocação, com oito pontos, quatro atrás da líder Argentina. O time do atacante Soteldo, do Santos, está invicta há quatro partidas e vem de um empate sem gols com o Equador. Na última Data Fifa, aplicou um 3 a 0 no Chile, em casa, e arrancou um empate heroico contra o Brasil, em Cuiabá.

Peru e Venezuela se enfrentam pelas Eliminatórias Foto: Arte/Estadão

PERU X VENEZUELA: TUDO SOBRE O JOGO PELAS ELIMINATÓRIAS DA COPA

DATA : 20/11 (quinta-feira).

: 20/11 (quinta-feira). LOCAL : Estádio Nacional de Lima, no Peru.

: Estádio Nacional de Lima, no Peru. HORÁRIO: 23h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR PERU X VENEZUELA AO VIVO

SporTV 2

Continua após a publicidade

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO PERU

PERU - Gallese; Corzo, Zambrano, Callens e López; Yotún, Tapia e Quispe; Grimaldo, Lapadula, Zanelatto (Guerrero). Técnico: Juan Reynoso.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DA VENEZUELA

VENEZUELA - Romo; Alexander González, Ángel (Ferraresi), Makoun e Michel Navarro; Cristian Cásseres (Tomás Rincón), Herrera e Soteldo; Sosa, Rondón e Josef Martínez. Técnico: Fernando Batista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PERU E VENEZUELA