Petkovic mira Argentina na semi e vê Croácia ‘disciplinada’ para anular Messi

Depois de deixar o Brasil pelo caminho, a Croácia agora tem a missão de derrubar mais um gigante do futebol mundial pelo sonho de chegar à final da Copa do Mundo no Catar. Para superar a Argentina, ao invés de marcação especial sobre Messi, os croatas apostam na disciplina tática para obter mais uma classificação no torneio.

Autor do gol que forçou a disputa por pênaltis quando tudo indicava que a Croácia daria adeus ao torneio contra a seleção brasileira, Bruno Petkovic deu o tom do ambiente na sua seleção.

Seleção croata treina para enfrentar a Argentina pela semifinal da Copa do Mundo do Catar. Foto: Jack Guez/AFP

“Não temos um plano individual ou ideia de como parar Messi. Não vamos focar em apenas um jogador. Não acho que vamos ter algo especial. A Argentina tem muito bons nomes e é difícil focar apenas em um atleta”, afirmou o jogador em entrevista coletiva neste domingo

Tranquilidade e resiliência são as armas que a Croácia vai continuar usando nas semifinais. A determinação, aliás, é a marca dessa equipe que chega contra a Argentina com prorrogações diante do Japão, nas oitavas, e também com o Brasil, nas quartas de final da competição.

“Muita gente sabe bater pênalti de forma excelente, mas a diferença está na calma, tem que segurar a pressão. E tem o nosso goleiro, em quem você sempre pode confiar”, afirmou o jogador.

Petkovic ganhou as manchetes ao marcar o gol que decretou o empate da Croácia com o Brasil no final da prorrogação. “Sem dúvida que foi o mais importante da minha carreira. Vou guardar esse momento para sempre. Agora, com o passar dos dias, é que estou vendo a importância e o significado de ter feito um gol nos brasileiros.”

Carrasco do Brasil no Mundial do Catar, ele tem ainda uma outra relação com o futebol brasileiro: a idolatria pelo futebol do ex-jogador Ronaldo. “Ele era um atacante que atuava com facilidade, gostava do esporte. Jogava com um sorriso enquanto parecia que todo mundo estava brigando em campo. Tinha jogadas que ninguém vai conseguir repetir.”

Para a partida contra os argentinos, Bruno Petkovic espera a mesma sorte que teve contra o Brasil. “Fazer um gol nos momentos finais sempre nos dá confiança. Espero poder voltar a marcar tanto nas semifinais quanto em uma possível decisão.”