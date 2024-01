Philadelphia Union x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Enquanto o time sub-23 disputa o Carioca, o elenco principal Flamengo está nos Estados Unidos para o primeiro amistoso da pré-temporada no país. Pelo torneio FC Series, o rubro-negro enfrenta o Philadelphia Union no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, Flórida, com uma equipe mista composta por titulares e reservas. A bola rola neste domingo, 21, às 16h (de Brasília).

A principal novidade para a partida será a estreia do meio-campista Nicolás De La Cruz. Único reforço oficial do clube até o momento, o uruguaio deve ganhar seus primeiros minutos em campo. Além disso, atletas como o volante Allan e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol também têm grande chance de começar jogando.

Flamengo e Philadelphia Union medem forças em amistoso nos Estados Unidos. Foto: Marcelo Cortes e Gilvan de Souza/CRF

PHILADELPHIA UNION X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO

DATA: 21/01 (domingo).

21/01 (domingo). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

16h (horário de Brasília). LOCAL: Al Lang Stadium, em São Petersburgo, Flórida (EUA).

ONDE ASSISTIR PHILADELPHIA UNION X FLAMENGO AO VIVO

SporTV (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PHILADELPHIA UNION E FLAMENGO

PHILADELPHIA UNION: Andre Blake; Olivier Mbaizo, Nathan Harriel, Jack Elliott e Damion Lowe; José Martínez, Daniel Gazdag e Alejandro Bedoya; Jack McGlynn, Mikael Uhre e Julián Carranza. Técnico: Jim Curtin.

Andre Blake; Olivier Mbaizo, Nathan Harriel, Jack Elliott e Damion Lowe; José Martínez, Daniel Gazdag e Alejandro Bedoya; Jack McGlynn, Mikael Uhre e Julián Carranza. Jim Curtin. FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), David Luiz, Léo Pereira (Cleiton) e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e De La Cruz (Arrascaeta); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PHILADELPHIA UNION E FLAMENGO