Philipe Sampaio passa mal e é atendido por ambulância em derrota do Botafogo para o Vasco

Em um clássico bastante tumultuado, o Vasco derrotou o Botafogo, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, em duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida muito disputada registrou duas expulsões de jogadores botafoguenses, muita tensão entre os atletas e mal estar do zagueiro Philipe Sampaio, que precisou ser levado ao hospital para exames.

Philipe Sampaio caiu passando mal DO NADA. Zagueiro será levado para o hospital. No momento está tudo bem, zagueiro foi caminhando para ambulância.



pic.twitter.com/g4JU56akKS — Diário de Gols, infos e Stats | Olho no fixado 👀 (@DiarioGols) February 17, 2023

Com a vitória o Vasco assumiu a quarta colocação na classificação, com 14 pontos, enquanto o Botafogo segue com 16 ao lado do Fluminense. A liderança é do Flamengo, com 17.

O primeiro tempo foi repleto de emoção. Os jogadores honraram o apelido de “Clássico da Amizade” só nos primeiros cinco minutos. Adryelson e Galarza trocaram empurrões, causando uma confusão generalizada. Os dois foram punidos com o cartão amarelo.

Aos dez, Adryelson teve de fazer falta em Pedro Raul e foi expulso. O técnico Luís Castro colocou o zagueiro Philipe Sampaio no lugar do meio-campista Marlon Freitas para ajustar a zaga.

Com isso, o Vasco teve o domínio do jogo. Piton e Barros, em belas finalizações, levaram muito perigo ao bom goleiro Lucas Perri.

Aos 28 minutos, enorme apreensão no Maracanã, quando Philipe Sampaio, sozinho, desabou no gramado. O atleta foi prontamente atendido pelos médicos do Botafogo e a ambulância foi acionada. O jogador, aplaudido pelas duas torcidas, se recuperou, foi andando até a ambulância e ficou em observação. Depois seguiu para o hospital para ser submetido a exames.

O jogador Philipe Sampaio encontra-se consciente e será encaminhado ao Hospital para exames complementares. O atleta é acompanhado de perto por Médico e Enfermeiro do Clube. — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 17, 2023

O Vasco da Gama manda boas vibrações e deseja uma pronta recuperação ao zagueiro Philipe Sampaio, que deixou o gramado do Maracanã de ambulância agora pouco. #ForçaSampaio — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 17, 2023

O jogo prosseguiu e o Vasco continuou criando oportunidades. Na melhor delas, aos 43 minutos, Pedro Raul chutou para fora sem goleiro. O Botafogo respondeu em bela cobrança de falta de Gabriel Pires, com a bola passando muito perto da meta de Halls.

Mas ainda havia mais tempo para confusão. Aos 52 minutos, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz marcou pênalti de Carli, que havia entrado no lugar de Philipe Sampaio, em Puma Rodríguez.

Após muita reclamação e início de briga, o lance foi revisto no VAR e o juiz anulou a marcação da penalidade. Mas o Botafogo teve aumento de prejuízo porque o lateral Rafael foi expulso por empurrar o rosto de Barros e tentar agredir Miranda.

A segunda etapa correspondeu às expectativas. Com dois jogadores a mais, o Vasco foi pressão o tempo todo. Pedro Raul perdeu mais uma grande chance, mas foi Alex Teixeira, de cabeça, aos dez minutos, que abriu o placar para a equipe de São Januário.

A partir daí, o jogo teve um mesmo enredo. Vasco no ataque, Pedro Raul tendo oportunidades para marcar e Lucas Perri fazendo boas defesas. Aos 25, não teve jeito para o Botafogo. Pedro Raul, de cabeça, fez 2 a 0.

Vale destacar o empenho dos jogadores do Botafogo apesar de atuar todo o segundo tempo com dois jogadores a menos. O time obrigou o goleiro Halls a fazer duas belas defesas.

O fim de jogo foi aberto com os dois times tendo chances de marcar. O Botafogo chegou a ter contra-ataques, demonstrando muita coragem e valentia.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 BOTAFOGO

VASCO - Halls; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo (De Lucca), Barros (Nenê), Gabriel Pec (Paulo Victor), Alex Teixeira (Eguinaldo) e Galarza (Erick Marcus); Pedro Raul. Técnico: Mauricio Barbieri.

BOTAFOGO - Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Philipe Sampaio/Joel Carli) e Gabriel Pires; Lucas Piazon (Daniel Borges), Tiquinho Soares (Danilo Barbosa) e Victor Sá (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

GOLS - Alex Teixeira aos dez, Pedro Raul aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

CARTÕES AMARELOS - Barros, Galarza, Joel Carli, Eguinaldo e Victor Cuesta.

CARTÕES VERMELHOS - Adryelson e Rafael.

RENDA - R$ 2.516.974,50.

PÚBLICO - 40.058 pagantes (43.366 total).

LOCAL - Maracanã.