Philippe Coutinho acerta transferência com clube do Catar, diz jornalista

Philippe Coutinho está pronto para deixar o futebol inglês e se aventurar no futebol do Oriente Médio. Aos 31 anos, o meia brasileira se prepara para deixar o Aston Villa, onde já foi avisado que não faz parte dos planos do treinador Unai Emery, e se transferia para o Al-Duhail, clube do Catar. A informação foi dada pelo jornalista Fabrizio Romano.

De acordo com ele, Coutinho e o clube catari chegaram a um acordo referente ao pagamento ao jogador. Agora, a equipe do Oriente Médio negocia os valores da transferência com o time inglês. O brasileiro foi contratado pelo Aston Villa no meio de 2022, após passagens decepcionantes no Barcelona e no Bayern de Munique.

Em 43 jogos disputados pelo Aston Villa, Coutinho fez somente seis gols e três assistências. Foto: Adrian Dennis/AFP

A equipe da Inglaterra pagou 20 milhões de euros no jogador, mas viu pouco retorno dentro de campo. Em 43 jogos disputados pelo time, somente seis gols e três assistências. Coutinho se machucou no último jogo da equipe pela Premiear League, uma goleada por 4 a 0 contra o Everton. Ele não deve jogar a próxima partida da equipe, neste domingo, contra o Burnley, mas a lesão não é séria.

Quem está de olho na possível transferência de Coutinho é o Barcelona, que tem 50% dos direitos em cima de uma futura venda. O clube espanhol cedeu o jogador para o Aston Villa por aproximadamente R$ 108 milhões na cotação atual, muito menos do que investiu para tirá-lo do Liverpool.

O meia tem contrato com o clubê inglês por mais três anos, recebendo cerca de R$ 766 mil. A venda dele aliviaria a folha salarial da equipe comanda por Unai.