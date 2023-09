Philippe Coutinho deixa a Inglaterra e é anunciado pelo Al Duhail, do Catar; veja vídeo

O futebol do Catar vai ser o destino do brasileiro Philippe Coutinho até o fim da temporada 2023/24. Nesta sexta-feira, o Al Duhail anunciou a contratação por empréstimo do jogador junto ao Aston Villa. Ele posou para foto com o vice-presidente do clube catari, Khalifa Khamis, e vai usar a camisa 9. Em seu novo clube, Coutinho vai ser comandado pelo argentino Hernán Crespo, que recentemente trabalhou como treinador no São Paulo.

Após acertar as bases salariais, o jogador passou pelos exames médicos e assinou contrato. Havia uma remota possibilidade de Coutinho voltar para o futebol brasileiro, mas os clubes nacionais não têm como competir financeiramente com o dinheiro do Catar nem da Arábia Saudita.

Philippe Coutinho vai jogar a temporada 2023/24 pelo Al Duhail, do Catar. Foto: Divulgação/Al Duhail

Philippe Coutinho chega para aumentar a criatividade e agressividade da equipe. Na atual temporada, ele defendeu o Aston Villa em apenas duas partidas após ter sofrido uma lesão na perna esquerda.

O anúncio da aquisição do atleta foi divulgado nas redes sociais do clube. Na postagem, o Al Duhail reforça a confiança na contratação do brasileiro, que foi revelado pelo Vasco. “Coutinho é considerado um jogador de excelência e que conseguiu deixar sua marca em todos os clubes pelos quais passou anteriormente”, diz parte do texto.

Além do interesse do futebol do Catar e de alguns brasileiros, Coutinho vinha sendo sondado por clubes da Europa. O Real Betis, comandado pelo técnico Manuel Pellegrini, e o Besiktas, da Turquia, já tinham manifestado interesse em contar com o meia.

Veja o vídeo do anúncio de Philippe Coutinho