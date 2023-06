Pia Sundhage coloca seleção brasileira entre as favoritas; CBF fala em ‘recuperar protagonismo’

A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, disse nesta terça-feira que considera o Brasil um potencial candidato ao título da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia. A treinadora sueca, dona de três medalhas olímpicas, diz que a seleção evoluiu muito desde o Mundial da França, em 2018. Mas, apesar do sonho de conquistar a Copa pela primeira vez, a principal meta da CBF no Mundial é devolver o protagonismo ao Brasil.

“Estamos indo para uma Copa do Mundo, onde estão os melhores países. Os dez melhores times têm chance de serem campeões, e o Brasil é o oitavo (do ranking). Se não tiver problema de lesão, qualquer um desses países pode ganhar”, considerou Pia, logo após anunciar as 23 convocadas para o Mundial.

Sobre as chances da seleção, a treinadora afirmou que “o céu é o limite”. “O Brasil tem chance de ser o melhor? Com certeza. Se vai ser este ano? Não sei, pode ser daqui a quatro anos.”

Técnica Pia Sundhage anunciou a lista de convocadas para a Copa da Austrália e Nova Zelândia. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

Pia irá levar para o Mundial uma seleção formada por jogadoras com muita experiência - Marta, por exemplo, irá para sua sexta Copa do Mundo - e outras que irão debutar em uma competição desta grandeza. E essa mescla é vista como positiva pela treinadora.

“Nós testamos 90 jogadores (ao longo do ciclo), que tiveram a chance de representar o Brasil. Estou muito animada porque quase metade do time nunca foi a uma Copa. Há muito sonho nessas jogadoras mais novas, ao mesmo tempo que haverá a experiência das demais”, pontuou.

A supervisora da seleção brasileira, Ana Lorena Marche, disse que a meta é conquistar o título, mas admitiu que a seleção irá para a Copa do Mundo focada, ao menos, em terminar entre os quatro melhores.

Continua após a publicidade

“O objetivo sempre vai ser sermos campeões, mas desde 2007 nós não ganhamos jogos eliminatórios (depois da primeira fase). Voltar a ser protagonista no futebol mundial é nosso objetivo”, afirmou Ana Lorena. “Se conseguirmos isso vai ter um reflexo interno muito importante.”