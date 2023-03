Pior pênalti da história? Zagueiro ‘enlouquece’ e segura bola com as mãos na própria área; veja

Nos últimos anos, muito se discute no mundo do futebol sobre o que é pênalti e o que não é quando a bola bate na mão de um jogador dentro da grande área. No entanto, no Campeonato Argentino, aconteceu o que pode ter sido uma das infrações mais claras do tipo: Paolo Goltz, zagueiro do Colón, que enfrentava o Independiente, recebeu um passe do goleiro em cobrança de tiro de meta e segurou a bola com as mãos para mudá-la de lugar.

Como o jogo já estava valendo, a equipe adversária foi logo correndo para cima do juiz, que, num primeiro momento, não assinalou a penalidade. Mas minutos depois, foi chamado ao VAR e confirmou a infração.

O pênalti mais bizarro da história do futebol.



O zagueiro Paolo Goltz do Colón, fez isso aí no jogo contra o Independiente pelo campeonato argentino. pic.twitter.com/VLLCfwgQQk — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 19, 2023

No vídeo, é possível notar que Goltz pegou a bola para mudá-la de posição, mas ele não percebeu que o goleiro já havia dado o primeiro toque, portanto, o jogo já havia sido retomado. Total falta de atenção do beque. O lance ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo. O pênalti foi convertido por Matías Rojas e resultou no gol da virada do Independiente, que saiu perdendo por 1 a 0.

Apesar do baque inesperado, o Colón ainda teve forças para empatar novamente, marcando aos 56 da etapa final com Ramón Ábila, atacante que jogou no Cruzeiro entre 2016 e 2017.