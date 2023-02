Piqué cita Shakira pela primeira vez desde separação e surpreende em entrevista

O ex-jogador Gerard Piqué falou pela primeira vez sobre a ex-mulher, a cantora Shakira, em uma entrevista para o tiktoker irlandês John Ellis. A colombiana foi mencionada por Piqué como o contato mais famoso de sua agenda telefônica.

“Digo que talvez seja a Shakira”, disse ele quando questionado, surpreendendo o entrevistador. “Foi minha mulher, poderia ser ela. Estou pensando em seguidores, Instagram... Se não é alguém relacionado ao futebol. Se é sobre futebol, Cristiano Ronaldo, é o mais seguido do mundo”, completou.

De fato, Cristiano Ronaldo, que atualmente joga no Al-Nassr, da Arábia Saudita, tem o maior número de seguidores de todo o Instagram: 548 milhões. Shakira tem 82,4 milhões, enquanto Piqué é seguido por 22,6 milhões.

Piqué e Shakira mantiveram um relacionamento por 11 anos. Foto: Josep Lago / AFP

Também nesta terça-feira repercutiu nas redes sociais um vídeo publicado por Shakira cantando a música Kill Bill, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas. A mais famosa delas foi o lançamento da música Shakira BZRP Music Sessions 53, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas para Piqué. Em certo momento, a colombiana afirma que o ex-jogador trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam.”

Piqué assumiu seu relacionamento com Clara Chía, de 23 anos, apenas no fim de janeiro. Shakira e o ex-jogador do Barcelona oficializaram o fim do casamento em junho de 2022, mas Clara é apontada como pivô da separação e mantinha há algum tempo um caso extraconjugal com Piqué.