Piqué e Clara Chía, pivô de separação com Shakira, esquecem câmeras e não escondem mais afetos

O ex-jogador Gerard Piqué, de 36 anos, deixou por muitos meses seu romance com Clara Chía, de 23, longe dos holofotes. Depois de oficializar o namoro, aos poucos, o casal tem perdido a discrição em lugares públicos e têm dado diversas demonstrações de afeto diante das câmeras.

Nesta sexta-feira viralizaram nas redes sociais vídeos de Piqué e Clara trocando beijos em um camarote do Estádio Municipal de Badalona, em Barcelona, onde a equipe de propriedade do ex-jogador, o FC Andorra, derrotou o CF Badalona por 1 a 0 e se sagrou campeã da Copa Catalunha.

Câmeras não flagraram apenas beijos, mas também outros momentos do casal, como troca de carinhos, uma pequena discussão e Clara espremendo uma espinha do rosto de Piqué. Chamados pela imprensa espanhola de “Casal do momento”, Piqué e Clara foram vistos também passeando de mãos dadas e andando juntos de carro.

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía, complicidad, cariño y besos durante el partido del F.C. Andorra https://t.co/ecS60pFT4V pic.twitter.com/SHTjJgtRWg — CHANCE (@CHANCE_es) February 17, 2023

Clara Chia intentando sacarle un granito de la cara a Gerard Piqué, y después le saca una foto para que vea como lo tiene 😂😂😂😂😂😂

La amo ♥ pic.twitter.com/kBH3mKECjl — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) February 16, 2023

Na última terça-feira repercutiu nas redes sociais um vídeo publicado por Shakira cantando a música Kill Bill, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas. A mais famosa delas foi o lançamento da música Shakira BZRP Music Sessions 53, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas para Piqué. Em certo momento, a colombiana afirma que o ex-jogador trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam.”

Piqué assumiu seu relacionamento com Clara Chía, de 23 anos, apenas no fim de janeiro. Shakira e o ex-jogador do Barcelona oficializaram o fim do casamento em junho de 2022, mas Clara é apontada como pivô da separação e mantinha há algum tempo um caso extraconjugal com Piqué.