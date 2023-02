Piqué e namorada são expulsos de restaurante cujo dono é fã de Shakira, informa jornal; veja vídeo

O ex-jogador Gerard Piqué, do Barcelona e da seleção espanhola, passou por um momento constrangedor com a namorada Clara Chía, de 23 anos, na segunda-feira. O casal foi expulso de um restaurante, em Los Angeles, cujo dono é fã de Shakira, ex-mulher do atleta. Eles se separaram após o espanhol supostamente viver uma relação fora do casamento com a cantora colombiana.

Segundo o jornal argentino La Nacion, o dono do restaurante não teria permitido a permanência Piqué e Clara no estabelecimento, e os tirou pessoalmente do local. Um vídeo do casal saindo do local muito chateado para entrar no carro e ir embora, enfrentando o cerco de jornalistas e curiosos, viralizou nas redes sociais.

🚨PIQUE X SHAKIRA



A novela envolvendo o ex-jogador espanhol e a cantora colombiana ganhou um novo capítulo.



Piqué e a namorada, Clara Chía, teriam sido expulsos de um restaurante pelo próprio dono, que é fã de Shakira. pic.twitter.com/sTCI8ZoMLu — BT Mais (@belemtransito) February 21, 2023

Desde que Piqué oficializou o seu relacionamento com Clara Chía, com uma foto no Instagram publicada em 25 de janeiro, o zagueiro tem se mostrado cada vez menos tímido com demonstrações públicas de afeto e com confissões sobre o romance que mantém com a jovem. Clara é apontada como pivô da separação e mantinha há algum tempo um caso extraconjugal com o jogador.

Há cerca de uma semana repercutiu nas redes sociais um vídeo publicado por Shakira cantando a música Kill Bill, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música Shakira BZRP Music Sessions 53, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam.” Como o dono do restaurante, boa parte da opinião abraça Shakira em detrimento do jogador.