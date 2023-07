Pique comenta situação de Mbappé no PSG: ‘Estão jogando um com o outro’

O ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué comentou na madrugada desta quinta-feira, dia 27, sobre a situação de Kylian Mbappé no clube francês Paris Saint-Germain. Durante o programa “After Kings”, um bate-papo entre os participantes da “Kings League”, — campeonato amador de futebol organizado e transmitido na internet pelo ex-atleta —, o ex-marido da Shakira afirmou que tanto Mbappé como o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, “estão jogando um com o outro”.

“Se ele realmente quiser, ele tem a opção de jogar pelo Real Madrid”, afirmou o ex-defensor. A situação entre o craque francês e o clube parisiense é tensa. Na atual janela de transferência, o camisa 10 da França comunicou o PSG que não pretendia ativar a cláusula do seu contrato que estenderia seu vínculo empregatício até o meio de 2025.

O ex-zagueiro Gerard Piqué criou a Kings League, campeonato amador de futebol que conta com influenciadores e ex-jogadores famosos. Foto: Samuel Aranda/The New York Times

A decisão não agradou nem um pouco a diretoria da equipe, que viu na opção de Mbappé uma tentativa de assinar um pré-contrato com o Real Madrid no meio da atual temporada, o que faria com que o jogador saísse de graça para o rival espanhol ao final do ano.

Não querendo perder seu principal jogador, o PSG jogou duro e afirmou que, caso o francês não renovasse seu contrato por mais um ano, seria vendido para outro clube na atual janela de transferência. Com isso, a equipe francesa recuperaria parte do dinheiro investido no atleta e economizaria os valores que tem a pagar ao jogador por conta de salários e bônus.

Mbappé, no entanto, não parece interessado em sair do PSG. O atacante deseja receber o dinheiro acordado e quer se manter no clube até o final do seu contrato. O Real Madrid, que seria um possível comprador do francês ainda nessa temporada, não parece disposto a desembolsar um alto valor em 2023, visto que poderá contar com o atleta a partir de 2024 gastando uma quantia bem menor.

Nem mesmo uma oferta de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) convenceu Mbappé. De acordo com o jornal francês L’Equipé representantes do atleta recusaram qualquer tipo de negociação com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e informaram que não há interesse do atacante em atuar no futebol árabe neste momento.

De acordo com a imprensa da Europa, o Al-Hilal apresentou uma proposta para o PSG de cerca de R$1,5 bilhão e recebeu a autorização para negociar com Mbappé. Apesar disso, o staff do atacante já “fechou a porta” para a negocição antes mesmo de ouvir a oferta salarial. segundo o L’Equipe, o atacante não quer sair do futebol europeu e o Real Madrid segue sendo seu desejo para a temporada 2024/2025.