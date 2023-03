Piqué discute com presidentes da Kings League e tem de se explicar para a mãe de donos de equipe

Gerard Piqué não sai dos noticiários. Seja por conta de sua ex-mulher, Shakira, e a turbulenta separação do casal, ou graças à Kings League, campeonato amador de futebol 7 criado pelo ex-zagueiro do Barcelona, o ex-jogador espanhol é figura carimbada no noticiário.

O acontecimento da vez foi uma situação inusitada que ocorreu durante um programa de debate entre os donos das equipes que disputam a Kings League. Javi e Eric Buyer, irmãos, influenciadores digitais e donos do time “xBuyer Team”, se tornaram conhecidos por suas reações exageradas durante as partidas da liga. Assim como os jogos, as reações dos presidentes das equipes também são transmitidas pela internet para o público.

A live-stream producer points a screen at the production control room during the sixth Kings League match day at el Cupra Arena stadium in Barcelona, on February 12, 2023.

Nas últimas partidas, os Buyer passaram do limite com suas reações e acabaram sendo repreendidos por Piqué, que classificou a dupla como “inapresentável”. No último programa “Chup Chup”, como é conhecida a atração que debate os ocorridos da liga, os irmãos Buyer responderam as críticas de Piqué de uma forma inusitada: ligaram para a própria mãe e obrigaram o ex-zagueiro do Barcelona a conversar com ela.

Em tom de brincadeira, Piqué entrou na onda dos Buyer e se explicou para a mãe deles, dizendo que havia feito uma crítica geral aos presidentes da liga e não algo direcionado aos Buyer. O ex-jogador, no entanto, foi desmentido pelos irmãos, que voltaram a provocar o ex-atleta. Ao fim da ligação, Piqué disse que era sempre um prazer conversar com a mãe dos Buyer e se despediu em tom jocoso.

Como funciona a Kings League?

A competição de futebol, que conta com streamers famosos e ex-jogadores, coloca duas equipes de 7 atletas uma contra a outra. O foco, no entanto, é o entretenimento. Alguns craques aposentados também jogam na liga, como o ex-goleiro Iker Casillas, o ex-atacante Sergio Agüero e até mesmo Ronaldinho Gaúcho.

O torneio é disputado por 12 equipes em um formato de duas etapas: na primeira, cada equipe enfrenta os outros 11 adversários em duas oportunidades, uma com mando de campo e outra sem.

Os oito melhores colocados avançam para a fase do mata-mata. As partidas duram 40 minutos e, caso haja um empate, há uma disputa de shootout. Não há limites para substituições.