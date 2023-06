Piqué e Clara Chía devem anunciar casamento nesta semana, diz TV espanhola

A troca do Rolex por um Cássio parece ser cada vez mais oficial. Ao menos, é isso que afirma o programa de TV espanhol “Socialité”, da rede Telecinco, que dá como certo o anúncio do casamento entre o ex-jogador Gerard Piqué e sua namorada Clara Chía ainda nesta semana.

A notícia deve ser divulgada no próximo sábado, dia 24, no dia em que o irmão do ex-zagueiro do Barcelona, Marc Piqué, irá se casar. Os rumores da união surgiram nas últimas semanas após o casal ser flagrado fazendo compras em uma joalheria em Barcelona.

O casal ficou 12 anos juntos e teve dois filhos: Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Foto: Albert Gea/Reuters

A notícia chega em meio a mais um episódio de confusão entre Gerard Piqué e sua ex-mulher, a cantora Shakira. Juntos por cerca de 12 anos, o casal se separou em junho do ano passado. Pouco tempo depois do anúncio do término, a colombiana lançou uma música onde sugeria que Piqué a havia traído. De acordo com a imprensa espanhola, a traição teria sido realizada com a própria Clara Chía.

Na última semana, um depoimento da cantora à Justiça espanhola revelou detalhes do relacionamento do ex-casal e deixou claro que o relacionamento de ambos era tenso desde o início. As declarações da artista foram dadas durante depoimento em que ela responde sobre fraude fiscal e publicadas pelo jornal espanhol El País.

Além de revelar que Piqué e o técnico Pep Guardiola, que treinou o ex-jogador no Barcelona, tinham uma relação “super tensa”, a cantora também afirmou que o ex-jogador era seu único vínculo com a Espanha e que ambos discutiram inúmeras vezes pois Shakira queria que os filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, nascessem nos Estados Unidos.

Apesar das brigas, a fila parece ter andando também para a cantora colombiana. De acordo com a imprensa espanhola, a artista está se envolvendo romanticamente com o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

A informação é do jornalista espanhol Pipi Estrada, que revelou no programa “Fiesta”, da Telecinco. De acordo com o jornalista, o casal vive um relacionamento “divertido e cheio de flertes”. “É por amigos em comum. Ela sabe que Hamilton gosta da música dela e, de repente, ela fica com vontade de saber sobre a Fórmula 1 e foi assim que eles ficaram juntos.” Segundo a revista People Magazine, o relacionamento entre os dois já virou namoro.