Piqué, ex-Barcelona, ‘some’ ao cair de altura de quase dois metros em evento no México; veja vídeo

Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, se acidentou ao cair de uma altura de dois metros durante um evento no México nesta semana para o lançamento da Kings League Americas. O vídeo da queda viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver Piqué falando ao telefone quando avista um fã segurando uma camisa do Barcelona com o seu nome.

Ele se dirige ao torcedor, mas não vê o buraco à sua frente e cai bruscamente, “sumindo” do vídeo e do palco. Pessoas que estavam no local rapidamente foram ajudar o ex-jogador.

Piqué 'some' após cair de altura de dois metros em evento no México Foto: Reprodução/X/@IbaiLlanos

Segundo o jornal espanhol Marca, Piqué não sofreu ferimentos graves e está bem, apesar do susto e das brincadeiras nas redes. O próprio ex-jogador brincou sobre a queda horas depois. “Truque de mágica”, escreveu o espanhol.

Como funciona a Kings League?

A competição de futebol, que conta com streamers famosos e ex-jogadores, coloca duas equipes de 7 atletas uma contra a outra. O foco, no entanto, é o entretenimento. Alguns craques aposentados também jogam na liga, como o ex-goleiro Iker Casillas, o ex-atacante Sergio Agüero e até mesmo Ronaldinho Gaúcho. A edição mexicana vai contar com o colombiano James Rodríguez, do São Paulo, e Javier “Chicharito” Hernández, ex-Real Madrid e atualmente no Los Angeles Galaxy, dos EUA.

O torneio é disputado por 12 equipes em formato de duas etapas: na primeira, cada equipe enfrenta os outros 11 adversários em duas oportunidades, uma com mando de campo e outra sem. Os oito melhores colocados avançam para a fase do mata-mata. As partidas duram 40 minutos e, caso haja um empate, há uma disputa de shootout. Não há limites para substituições.