Piqué explica foto com Ibrahimovic: ‘Poderia beijá-lo, mas não no estacionamento do clube’

O ex-jogador Gerard Piqué deu uma explicação para uma foto de 2010 com o sueco Zlatan Ibrahimovic. Na imagem, os atletas aparecem de mãos dadas, frente a frente, em uma cena que levou as redes sociais a criarem uma ficção sobre um possível romance entre o zagueiro e o atacante, companheiros de Barcelona à época.

Em uma participação no After Kings, programa na Twitch com os líderes do torneio de futebol de 7 Kings League, Piqué foi perguntado sobre a foto e tentou contextualizar a situação.

“Nesta foto, estamos (Piqué e Ibrahimovic) no estacionamento do clube (Barcelona). Está o meu carro e toda a imprensa na porta. Eu poderia beijar o Zlatan, mas não no estacionamento do clube. Ou seja, a foto está totalmente tirada de contexto”, argumenta Piqué.

O ex-zagueiro também relembrou a reação de Ibrahimovic no dia seguinte à foto. Diante da repercussão da imagem, o sueco chamou uma repórter da Telecinco, canal espanhol de televisão, para tirar satisfação.

Piqué e Ibrahimovic comemoram gol do Barcelona. - 24/04/2010 Foto: Gustau Nacarino/ Reuters

“No dia seguinte, ele (Ibrahimovic) sai no portão do clube, cheio de paparazzi esperando por ele, e vem uma (repórter) do típico programa de fofoca. Ele abaixa o vidro do carro e diz: ‘Venham você e a sua irmã para a minha casa agora e mostrarei que não sou gay’”, conta Piqué. O vídeo abaixo mostra a conversa entre Ibrahimovic e a repórter. Veja: