Novo investimento de Piqué no futebol é chamado de ‘circo’ pelos críticos

Gerard Piqué sempre foi um cara de ideias. Ele já teve, em vários momentos, ideias sobre setores desconexos, como bebidas isotônicas e torneios internacionais de tênis. Ele investiu no negócio de óculos de sol e na indústria de videogames para celulares. Ele se interessou por direitos de transmissão, propriedade de times de futebol e hambúrgueres orgânicos.

Por muito tempo, Piqué fez tudo isso ao mesmo tempo em que foi um dos jogadores de futebol de destaque de sua geração, uma peça fundamental em uma série de times do Barcelona que colheram glória em quantidades industriais e um componente chave em uma seleção espanhola que conquistou o Mundial da África do Sul e uma Eurocopa. Excelência no futebol, porém, nunca foi suficiente.

“Uma das primeiras coisas que ele me disse foi que havia terminado o treinamento às 12h”, disse Nicolas Julia, fundador da plataforma esportiva digital Sorare. “Alguns de seus companheiros de equipe gostavam de jogar videogame. Alguns estavam felizes saindo com suas famílias. Ele adorava ir para o escritório e construir alguma coisa.”

Gerard Piqué vive momento de sucesso nos negócios e tem Oriol Querol (esq.), CEO do Kosmos, como um dos parceiros. Foto: Samuel Aranda/The New York Times

Piqué foi levado a isso, dizem aqueles que trabalharam com ele, porque sabia que o futebol não duraria para sempre. “Acho que ele viu muitos de seus companheiros se aposentarem e não terem o que fazer”, disse Javier Alonso, um ex-colega. “Eles tinham apenas 35 anos, mas não tinham vida real, exceto comer em bons restaurantes e jogar padel. Ele não queria isso.”

Piqué foi bem adequado para sua agitação paralela. Ele não costuma dormir muito. É um networker natural, tem lábia frequente e instintiva. Seu relacionamento de uma década com a cantora pop Shakira deu a ele um perfil fora dos esportes. Ele tem uma mente que um associado descreveu como inquieto e curioso, talvez apenas um pouco facilmente distraído. Ele é muito mais flexível do que se poderia esperar de alguém tão famoso, disse Alonso, acrescentando: “Ele fica feliz em ouvir especialistas”.

De fato, Piqué achou sua carreira paralela tão gratificante que no fim do ano passado decidiu trazê-la para o centro. Algumas semanas antes do início da Copa do Mundo, ele declarou que o próximo jogo do Barcelona seria o último. Os negócios “nunca foram uma reflexão tardia para ele”, disse Julia.

Em vez de ajustar seu trabalho ao cronograma de treinamento, Piqué agora dedica grande parte de seu tempo ao Kosmos, o veículo de investimento que criou em 2018 com a ajuda do capital de Hiroshi Mikitani, fundador da gigante japonesa do comércio eletrônico Rakuten, ex-patrocinadora do Barcelona.

Ele o usava para investir em áreas “que mais entende”, como disse Julia, geralmente na interseção entre esportes e tecnologia. Havia um braço de produção, focado principalmente em documentários esportivos, e uma ala de gerenciamento de atletas. Ele montou uma equipe de eSports e assumiu a direção do F.C. Andorra, um clube de futebol da Segunda Divisão da Espanha. Houve sucessos: Sorare cresceu exponencialmente desde seu investimento; FC Andorra foi promovida à segunda divisão da Espanha pela primeira vez; e Koi, sua franquia de eSports, tornou-se um ativo importante no mercado.

Suas duas maiores jogadas, no entanto, foram envoltas em polêmica. Em 2020, Kosmos ajudou a fechar um acordo para sediar a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita. Quando se soube que Piqué, então um jogador ativo, teria recebido uma comissão de US$ 25,9 milhões, tanto ele quanto a federação espanhola de futebol tiveram de insistir que não havia nada de ilegal no acordo.

Então, neste ano, a Federação Internacional de Tênis encerrou prematuramente seu projeto mais valioso e de alto perfil: um contrato de US$ 3 bilhões por 25 anos com a Kosmos, assinado em 2018, para transformar a Copa Davis em um evento no estilo Copa do Mundo. Ambos os lados, posteriormente, ameaçaram processar o outro.

Campeão mundial com Piqué em 2010, Iker Casillas também comando um time na Kings League. Foto: Samuel Aranda/The New York Times

Esses contratempos, porém, não desanimaram Piqué. Como Alonso, ex-executivo-chefe da empresa, disse certa vez sobre a Kosmos: “O que fazemos aqui são os sonhos de Gerard Piqué e tentamos transformar esses sonhos em realidade.” Seu último sonho é ambicioso. Piqué quer pegar o jogo que o tornou uma estrela e torná-lo melhor.

O jogo de futebol

O futuro do futebol apareceu para Piqué enquanto ele ia almoçar. Não tanto os detalhes finos: o formato das cobranças de pênaltis, as armas secretas e as estrelas convidadas disfarçadas por máscaras de luta livre. Tudo veio depois. Mas quando ele terminou sua caminhada de 15 minutos de seu escritório em Barcelona até o restaurante, a visão geral estava clara em sua mente.

O problema central do futebol, como Piqué o diagnosticou, era o seguinte: para um público criado com uma dieta de conteúdo pequeno e guiado pelos algoritmos de satisfação instantânea do YouTube, Twitch e TikTok, 90 minutos é realmente muito tempo. O jogo de futebol tradicional, ele decidiu, contém muitas oportunidades para os olhos vagarem: lances laterais, digamos, ou times acertando seus esquemas de marcação durante os escanteios. Os espectadores mais jovens, Piqué estava convencido, não aceitariam isso. O esporte que ele sempre amou teria de se adaptar.

Jogos da Kings League têm reunido milhares de fãs nas transmissões online. Foto: Samuel Aranda/The New York Times

Como? Ele e Oriol Querol, presidente-executivo da Kosmos, discutiram ideias em seu passeio na hora do almoço. O futebol deveria ser mais curto, por exemplo. Tinha de minimizar as pausas naturais ou encontrar uma maneira de preenchê-las. Teve de copiar e adotar os ritmos e recursos dos videogames, streaming e reality shows para atender os telespectadores em seu habitat natural.

Quando Piqué e Querol chegaram para almoçar, já tinham o esboço de uma ideia. Dentro de alguns meses, teria uma forma: a Kings League, uma competição de sete jogadores disputada em uma arena coberta em Barcelona. Suas dezenas de equipes são em grande parte compostas por ex-jogadores, pertencentes e administrados por alguns dos streamers mais proeminentes do país.

Pelas métricas com as quais Piqué, Querol e seus colegas se preocupam, tem sido um sucesso esmagador. Ele acumulou cerca de 238 milhões de visualizações no TikTok em janeiro - mais, apontou Querol, do que todas as ligas tradicionais da Europa juntas. Mais de dois milhões de pessoas assistiram a uma única rodada de jogos no fim de fevereiro no Twitch, TikTok e YouTube.

Seus playoffs no estilo Final Four, realizados em 26 de março, ocorreram nos arredores consideravelmente maiores do Camp Nou, o estádio onde Piqué passou 14 anos como a pedra angular de um time conquistador do Barcelona. As arquibancadas íngremes estavam lotadas com 92.000 torcedores que compraram ingressos.

Essa popularidade não foi universalmente bem-vinda. Javier Tebas, o presidente da La Liga, tem sido o crítico mais proeminente e franco. A Kings League, ele disse, não é um rival sério para sua competição. É apenas um “circo”, afirma ele, cheio de “bandeiras vestidas de palhaço”.

Piqué não se comoveu. O tradicional “produto do futebol está ultrapassado”, disse ele em resposta a Tebas. Precisa desesperadamente de “regras mais estimulantes” para atrair e engajar uma nova geração de fãs. Ele sabia enquanto ia almoçar que o futebol tinha que mudar. A Kings League é sua tentativa de mudar isso.

Piqué deixou o futebol em 2022 e desde então se dedica ao ramo empresarial do esporte. Foto: Pablo Morano/ Reuters

Enigma

Na virada do ano, alguns meses após o término do relacionamento, Shakira lançou uma música que continha uma série de críticas extremamente veladas a Piqué. O mais farpado centrado em sua aparente infidelidade. Em uma linha, a cantora o acusou de trocar “uma Ferrari por um Twingo”.

Shakira deixou a Espanha e se mudou com os filhos para Miami, nos EUA. Foto: Greg Allen/AP

Alguns dias após o lançamento da música, com sua competição nascente ainda irritando todas as pessoas certas, Piqué apareceu devidamente na sede da liga em Barcelona ao volante de um minúsculo Renault Twingo branco. Enquanto descia do carro, um tanto inquieto, ele sorriu para o punhado de fotógrafos que esperavam por ele. Seu sorriso traiu a confiança de que sua piada daria certo.

A mudança foi típica da estratégia de marketing que ele adotou para a primeira temporada da Kings League. Ele não estava necessariamente acima de transformar sua vida pessoal em uma ferramenta promocional se isso pudesse gerar interesse: em referência a outra linha da mesma música, sugerindo que ele havia trocado um “Rolex por um Casio”, ele afirmaria mais tarde (sarcasticamente) que o relojoeiro japonês aderiu como patrocinador.

Ele também ficou feliz em gerar polêmica, mesmo que isso funcionasse como um convite aberto aos críticos da liga. Em uma rodada inicial de jogos, um time apresentava um jogador misterioso, vestido com uma máscara para esconder sua identidade e registrado apenas como Enigma. O jogador era, segundo a Kings League, atualmente contratado por um time da La Liga - isso não era exatamente verdade. A infâmia valia a pena pela intriga.

Esses dramas confeccionados podem parecer confirmar a avaliação de Tebas da Kings League como um circo, que não é tanto uma visão pioneira do futuro, mas uma liga de sete veteranos enfeitada com novidades e promovida com truques.

Sua evidente popularidade, porém, merece maior reflexão. Como ficou claro ao ver as arquibancadas lotadas do Camp Nou, encontrou uma audiência. Muito disso pode ser atribuído, é claro, à presença não apenas de Piqué, Sergio Agüero e Iker Casillas, todos presidentes de times, mas também de nomes como Ibai Llanos, o streamer espanhol, e Gerard Romero, um popular jornalista de futebol online. “Os streamers foram a chave”, disse Querol. “Você pode argumentar que Ibai é a pessoa mais famosa da Espanha agora.”

Ibai Llanos é o principal streamer da Espanha, o Casimiro Miguel espanhol. Foto: Samuel Aranda/The New York Times

Os espectadores que sintonizaram para vê-los, no entanto, pelo menos não foram dissuadidos pelas “regras mais estimulantes”, extraídas de uma ampla gama de fontes, que Piqué e seus colegas acreditam serem vitais para o futebol continuar a florescer.

O conceito de draft de jogador vem diretamente dos esportes americanos. Outros são mais esotéricos: os pênaltis da Kings League, que apresentam os dois times lutando em conjunto pela bola, são retirados do polo aquático e reviveram uma abordagem de pênaltis vista pela última vez na Major League Soccer na década de 1990. (É revelador que uma característica herdada do futebol tradicional seja o mercado de transferências pós-temporada: Piqué e Kosmos identificaram que ninguém se cansa de rumores de transferências).

“Também pegamos algumas coisas do eSports”, disse Querol, citando não apenas a decisão de transmitir tudo antes, durante e depois dos jogos, mas também uma abordagem de “acesso total” na qual os espectadores podem ouvir o que os árbitros e os jogadores estão dizendo. “Depois, pegamos coisas como cada time ter uma arma secreta em cada jogo, algo que eles podem usar sempre que acharem que pode ter mais impacto, seja um pênalti ou um jogador extra, dos videogames”, acrescentou Querol. “Mas nada disso é estático. É uma reflexão constante. Mudamos tudo o que podemos mudar.”

Esse processo continuou durante a temporada. Quando Querol e sua equipe perceberam que os jogos tendiam a derrapar no fim do primeiro tempo, começaram a reduzir o número de jogadores em campo naquele exato momento. Qualquer coisa, em outras palavras, para manter o público atento, para garantir que algo estava acontecendo, para impedir que o olho se desvie e o polegar deslize.

“É esporte”, disse Querol. “Não daria certo se o futebol não fosse de alto padrão. Isso é realmente importante.” Mas essa não é a única consideração. Para ele, assim como para Piqué, o futebol não pode mais ser apenas futebol. “A prioridade”, disse ele, “tem que ser o espetáculo”. Esse, talvez, seja o ponto que todos os críticos que rejeitaram a Liga dos Reis não perceberam. Pode muito bem ser um circo. Mas Piqué pode responder que não há nada de errado em ser um circo. Os circos são populares. Eles atraem uma multidão, prendem o olhar, porque ninguém nunca tem certeza do que está por vir.