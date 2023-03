Tiktoker diz que Piqué lhe propôs um ménage em boate enquanto ainda era casado com Shakira

As polêmicas na vida de Shakira e de Gerard Piqué só aumentam. Nesta semana, a tiktoker Cristina Duzzi, que soma pouco mais de 4 mil seguidores em sua conta pessoal na rede social, contou que sua irmã, de 19 anos apenas, recebeu um convite para um ménage com o jogador espanhol enquanto estava em uma boate de Barcelona, a Otto Zutz. Ela é espanhola.

De acordo com o relato, o caso teria acontecido em 2019, período no qual Piqué e Shakira ainda eram casados. A tiktoker conta que sua irmã decidiu sair com alguns amigos para a casa noturna sem saber que o jogador estaria no local. Em um determinado momento, um guarda-costas perguntou se haveria algum problema em se juntarem à mesa de Piqué.

“O segurança disse que Piqué gostaria de fazer um trio com a minha irmã mais nova e sua amiga. Ela respondeu que ‘apenas queriam tirar uma foto’ com ele”, afirma a tiktoker. “Minha irmã tinha 19 anos e o Piqué já era um velho, com trinta e poucos anos, propondo ménages a ‘menininhas’”. Com a repercussão do vídeo, Cristina privou sua conta na rede social.

Piqué e Shakira se separaram no último ano, após relacionamento de 12 anos. Foto: Sergio Perez/Reuters

Além dela, uma outra usuária chamada Federika endossou a história e afirmou que ela foi uma das meninas que Piqué propôs o ménage, em 2019. Segundo ela, o caso aconteceu quando havia acabado de se mudar para Barcelona. Além da história relatada de Cristina, ela reforça que o ex-zagueiro estava com seu irmão e alguns amigos, mas “nenhum deles jogador de futebol”.

Em sua versão, Federika conta que foi o próprio Piqué quem lhe propôs a situação, diferentemente do outro vídeo no qual teria sido o seu guarda-costas. O jogador as convidou para uma de suas casas, onde elas poderiam tirar uma foto com ele. A usuária conta ainda que reconheceu o atleta assim que entrou na casa noturna, mas que saíram do local após a proposta do jogador. “Foi um trauma total”, reitera. O vídeo, no qual Federika conta sua versão, já foi excluído do TikTok.

Piqué e Shakira se separaram no fim de 2022, após 12 anos casados. Juntos, tiveram dois filhos: Milan, de 10, e Sasha, de 8. A colombiana deseja viver em Miami, nos Estados Unidos, e teria feito restrições ao ex-jogador do Barcelona. Ela não quer que ele busque os filhos na companhia da sua mãe, Montserrat Bernabéu, e da namorada Clara Chía, pivô da separação.

Após o término do relacionamento, Shakira fez uma série da canções com críticas e provocações ao ex-marido. Fazendo os cálculos sobre ganhos diários, a cantora estaria faturando R$ 155 mil por dia graças à audiência nas plataformas de streaming e YouTube dada às músicas “Te felicito”, “Monotonia”, “BZRP” e “TQG”.