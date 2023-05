Piqué não sabia da participação dos filhos no novo clipe de Shakira, diz programa de TV

A separação entre Piqué e Shakira segue tendo novos capítulos. Nesta semana, a cantora lançou sua nova música, chamada “Acrostico”, e surpreendeu a todos no clipe ao contar com a participação dos filhos Milan e Sasha. De acordo com a imprensa espanhola, o ex-zagueiro do Barcelona ficou incomodado com a novidade porque soube da participação dos filhos ao ver o vídeo da canção no ar.

O que mais surpreendeu a imprensa espanhola foi que o clipe com a participação de Milan e Sasha teria acontecido sem a permissão de Piqué e sem que os filhos tivessem comunicado o pai. De acordo com a jornalista Lorena Vázquez do programa “Y ahora Sonsoles”, da Telecinco, pessoas próximas ao ex-jogador do Barcelona garantem que ele só tomou conhecimento da participação após o lançamento no início da semana.

Shakira pediu recentemente que jornalistas e fotógrafos “sejam sensíveis à situação” que as crianças estão enfrentando e que se comportem “da maneira mais humana possível”. Ela reforçou que os garotos só querem “frequentar a escola sentindo-se seguros e com a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao escrutínio constante das câmeras”.

Milan e Sasha participaram do clipe da nova música de Shakira Foto: REUTERS/Albert Gea

O fato da música ter sido lançada dias após o comunicado da cantora ter sido divulgado fez a imprensa espanhola ter dúvidas sobre o que realmente Shakira quer para os filhos, se privacidade ou publicidade.

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha. Ainda em janeiro, repercutiu nas redes um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53″, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.