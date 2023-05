Piqué provoca e sugere parceria com rapper que criou sucesso com Shakira: ‘Seria algo grande’

Gerard Piqué afirmou na última sexta-feira que estaria disposto a formar uma parceria musical com o rapper Bizarrap, que fez grande sucesso com Shakira na canção “Bzrp Music Sessions #53″, que destila alfinetadas e ironias sobre o ex-jogador do Barcelona.

“Uma parceira (musical) de Bizarrap comigo, tampouco as pessoas esperem que...”, afirmava Piqué, quando foi interrompido pelo streamer Ibai Llanos que disse que a ação seria “lamentável”, ao passo que o ex-zagueiro contestou. “Se algum dia faço uma parceira do Bizarrap comigo, não seria apenas um shot, seria algo grande de verdade. Estamos falando de uma garrafa de cinco ou 10 litros de algo potente. Um shot me parece pouco”, disse.

Shakira e Bizarrap estão acumulando milhões de visualizações em sua parceira. No YouTube, a música já foi ouvida 537 milhões de vezes. Nela, Shakira não poupa Piqué e a namorada, Clara Chía, de críticas. “Uma loba como eu, não está para tipos como você. Fiquei grande para você, por isso está com uma igualzinha a você”, diz o refrão da canção.

Mas não foi apenas Bizarrap que entrou nos assuntos das conversas entre Piqué e Ibai. Um dos convidados foi Ozuna, cantor porto-riquenho, que fez outro recente sucesso ao lado de Shakira na música “Monotonia”.

No dia 1º de julho, o Estádio Civitas Metropolitano, onde atua o Atlético de Madrid, abrigará a terceira edição de “La Velada del año”, evento promovido pelo streamer espanhol com lutas de boxe. Além das lutas, haverá atrações musicais, entre elas estará Ozuna.

O porto-riquenho participou da live com Piqué, que novamente foi provocado por Llanos. “Cuidado com um ‘hino’ que acho que tocará no Metropolitano. ‘Não foi culpa tua, nem culpa minha’”, disse o streamer recordando trecho da música e deixando o ex-atleta desconcertado. “Estamos deixando os artistas livres, que cada um se sinta cômodo e faça o que quiser. Estamos num mundo no qual as pessoas devem se expressar e fazer o que querem”, contornou.