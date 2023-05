Piqué estaria procurando imóvel para alugar próximo à mansão de Shakira em Miami, afirma jornal

Recém-separados, Shakira e Gerard Piqué seguem movimentando o noticiário no mundo dos famosos. De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, o ex-jogador estaria procurando um imóvel para alugar próximo à mansão de Shakira em Miami. A cantora, que morava com seus filhos em Barcelona, se mudou para os Estados Unidos após o divórcio do catalão.

Fontes próximas ao ex-zagueiro afirmam ele deseja se aproximar de seus filhos Sasha, oito anos, e Milan, dez, durante suas férias escolares, que se iniciam no próximo dia 3 de junho. A Justiça determinou que as crianças passem 70% do tempo do recesso com Piqué – Shakira, que possui a guarda, fica com os filhos no 30% restante.

Após seis meses, Shakira e Piqué assinam divórcio presencialmente. Foto: EFE/Quique Garcia e AFP/Josep LAGO

Por causa disso Piqué estaria procurando um imóvel em Miami para permanecer durante esse período, que se encerrará no dia 21 de agosto. Em recente visita aos Estados Unidos, negou que buscava uma casa para alugar. Na ocasião, tratava de questões legais da separação e planejava ver Sasha e Milan.

No próximo dia 3 de junho, haverá a cerimônia de graduação das crianças, que, a princípio, Piqué estará presente. Depois disso, uma das possibilidades é de que o ex-zagueiro leve Sasha e Milan a Barcelona, para passar um período de suas férias ao lado da família paterna.

Depois do dia 21 de agosto, as crianças só voltarão a ter férias em novembro, quando será celebrada a semana de ação de graças. Nesta mesma semana, Shakira deve prestar depoimento sobre crimes fiscais na Justiça espanhola.

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha. Ainda em janeiro, repercutiu nas redes um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53″, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.