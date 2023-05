Piqué contraria canção de Shakira e diz que jamais gostou de fazer academia: ‘Dilema’

Gerard Piqué voltou a protagonizar um comentário irônico sobre a música “Sessions #53″ de Shakira e disse que, diferentemente do que a ex-mulher sugere na canção, nunca foi a uma academia e que vivia um dilema na época de jogador.

Durante uma live na Twitch, Piqué argumentou que jamais gostou de fazer academia e afirmou que desde que pendurou as chuteiras não voltou a praticar esportes.

“Faz seis meses que não pratico esportes, ou seja, desde que me aposentei do futebol”, afirmou Piqué, antes de ser interrompido pela pergunta se não frequentava a academia. “Nunca fui à academia”, disse, arrancando gargalhadas dos demais participantes do programa.

🗣️ Algunos dirían que Piqué le respondió con factos a Shakira: "No he ido en la vida al gimnasio"



Y entonces: ¿En qué queda el "mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también"? 😅 pic.twitter.com/kLytU6G8Lj — DNewsOK (@DNewsOK) May 15, 2023

“A academia foi um dilema em toda a minha carreira. No Barcelona, instalaram uma academia que para ir ao vestiário você precisava passar por dentro da academia. Era uma mensagem dizendo: ‘Algum aparelho te espera”, explicou Piqué.

Gerard Piqué acumula polêmicas sobre seu antigo relacionamento com Shakira e constantemente troca farpas com a colombiana. Foto: Samuel Aranda/The New York Times

Na música “Sessions #53″, Shakira faz várias menções a Piqué e sua nova namorada, Clara Chía. A letra da canção está repleta de indiretas. Uma delas está contida no trecho: “Você vai muito rápido, vá mais devagar. Muita academia, mas trabalhe o cérebro um pouquinho também.”

A parceria de Shakira com o DJ argentino Bizarrap conta com mais de 544 milhões de visualizações no YouTube. A colombiana deixou a Espanha recentemente e se mudou com os filhos para Miami, nos Estados Unidos. Recentemente, a cantora foi vista na companhia de Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, e do ator Tom Cruise e levantou suspeitas sobre possíveis affairs.