Piqué cita falta de preocupação com sua saúde mental ao comentar sobre músicas de Shakira

Poucos dias após Shakira deixar a Espanha com seus filhos em direção aos EUA, Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona, comentou em entrevista a um podcast sobre as músicas que sua ex-mulher compôs nos últimos meses a respeito de seu relacionamento. De acordo com o catalão, ele sofre ataques nas redes desde seus lançamentos e citou os impactos diretos em sua saúde mental.

“Não quero entrar (no assunto da saúde mental), porque é um tema pessoal. Mas não pensamos na consequência que as coisas podem ter a nível mental”, afirmou durante uma live com o streamer e jornalista espanhol Gerard Romero. Shakira e Piqué terminaram recentemente um relacionamento de 12 anos, no qual tiveram dois filhos: Sasha, oito anos, e Milan, 10.

“Não pensamos na outra pessoa. O que tem que acontecer? Alguém cometer suicídio? De verdade, estou decepcionado com o que é a sociedade civil”, continuou o ex-jogador. Ao longo da entrevista, Piqué não fez críticas diretas a sua ex-mulher — além das suas canções —, mas citou os ataques que recebe dos fãs da cantora nas redes sociais.

Relacionamento de Piqué e Shakira chegou ao fim no último ano. Foto: Sergio Perez/Reuters

“Não sabe as mensagens que recebo nas redes sociais de pessoas que são fãs dela. Para mim, não importa, de verdade. Zero. Porque são pessoas que querem saber tudo, não tem vida, que importância tenho que dar? Zero. Não vou conhecê-las nunca, são como robôs”, disse.

De saída da Espanha e partindo para os Estados Unidos, Shakira comunicou Piqué na última semana que não retornaria a Barcelona após o feriado da Semana Santa. Fontes próximas ao ex-zagueiro afirmam que ele ficou furioso com a mudança abrupta. O casal já havia decidido que Shakira e os filhos viveriam nos Estados Unidos, mas uma piora do quadro de saúde da mãe da cantora fez com que a viagem fosse adiada no começo do ano.

Piqué continua em Barcelona. O ex-jogador está tendo sucesso com a King’s League, torneio de futebol de 7 organizado por ele, disputado na Espanha e transmitido na internet. A competição de futebol, que conta com streamers famosos e ex-jogadores, coloca duas equipes de 7 atletas uma contra a outra. O foco, no entanto, é o entretenimento. Ex-atletas como o Iker Casillas e o ex-atacante Sergio Agüero e o brasileiro Ronaldinho Gaúcho fazem parte do projeto.

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha. Ainda em janeiro, repercutiu nas redes um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53″, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.