Publicidade

Os gols do Brasil na Copa do Mundo podem valer descontos e Pix em lojas, que pegam carona no Mundial para alavancar as vendas da Black Friday, realizada nesta sexta-feira, 25, pelo varejo.

Leia também Catar intima embaixador de Portugal a explicar declaração sobre direitos humanos

As Casas Bahia fazem uma promoção que vai até 28 de novembro, a segunda-feira do ano chamada pelas varejistas de Cyber Monday, outra data promocional que finaliza o período de promoções do mês.

A empresa usa o Mundial para alavancar o faturamento da sua carteira digital banQi e bonificar os usuários desse serviço. Funciona assim: o consumidor compra um produto selado no valor de R$ 100. Se o Brasil ganhar o próximo jogo, a diferença de gols entre Brasil e o adversário se multiplica. Ou seja, se o placar for de 5 a 1 para o Brasil no jogo contra a Sérvia, o consumidor ganha 4 x R$ 100 no Pix no banQi, de acordo com a empresa.

Neymar, do Brasil, comemora o seu gol, o primeiro da disputa entre as seleções do Brasil e Chile, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO

O saldo poderá ser gasto conforme o consumidor quiser, não é preciso comprar produtos nas Casas Bahia com o valor recebido. Os televisores de diversas marcas como Samsung e LG, são os itens mais caros que participam da promoção. O site terá descontos de até 80% durante a Black Friday 2022.

O Magazine Luiza já fez, neste ano, uma promoção similar com premiação de Pix, mas no formato de sorteio diário. O usuário precisava se cadastrar diariamente no sorteio e, desse modo, o Magalu aumentava o engajamento no seu aplicativo para celular.

Continua após a publicidade

Outras varejistas apostam na Black Friday para alavancar suas carteiras digitais, como a Americanas e o Submarino com a Ame Digital, onde é depositado o cashback (dinheiro de volta) a cada compra. O Mercado Livre, por outro lado, iniciou um programa de cashback em uma criptomoeda própria, feita junto com a empresa argentina de criptoativos Ripio.

Já a FastShop usa a data promocional para ganhar membros para o seu programa de fidelidade. Os membros do programa têm acesso a preços menores durante o ano todo, e também na Black Friday e na Cyber Monday.