Plataforma de apostas vai financiar bolsas de estudo para futuras árbitras de futebol

Mais do que prometer campanhas em prol da mulher, as empresas devem promover ações práticas que transformem ideias em projetos concretos. Com o objetivo de reduzir as desigualdades de gênero no futebol, a plataforma de apostas Esportes da Sorte lançou o ‘cartão verde’, campanha em parceria com as federações estaduais para financiar bolsas de estudo para as mulheres interessadas em se transformarem em futuras árbitras.

Por meio do financiamento do curso de arbitragem, a empresa do ramo de apostas esportivas visa aumentar a entrada e o poder das mulheres no esporte e destacá-las na posição de maior autoridade do campo de jogo. Um levantamento feito pela Esportes da Sorte aponta que dos 268 árbitros do quadro atual da Confederação Brasileira de Futebol, apenas 27 são mulheres. Ou seja, pouco mais de 10% do número total.

“Com o lançamento do projeto, o Esportes da Sorte ajudará mulheres que sonham em conquistar um espaço dentro do futebol”, afirmou Ícaro Quinteiro, CMO do Esportes da Sorte. “Nosso objetivo é ajudar o maior número possível de candidatas. Sabemos que a evolução do esporte brasileiro passa pela redução da desigualdade de gênero e o fortalecimento da representatividade feminina na modalidade.”

Plataforma de apostas Esportes da Sorte lançou o 'cartão verde', campanha para financiar bolsas de estudo para árbitras Foto: Esportes da Sorte / Divulgação

O Esportes da Sorte já investe há algum tempo no futebol. A plataforma de apostas patrocina nove clubes (Grêmio, ABC, América-RN, Bahia, Goiás, Novorizontino, Guarani, Vila Nova-GO e Londrina), além de ter alguns atletas como embaixadores, como Matheus Cunha e João Gomes, do Wolverhampton, da Inglaterra, e Rodinei, do Olympiakos, da Grécia.. Também patrocina o time de eSports do Flamengo. Recentemente, fechou parceria com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Paulista e o Gaúcho Série A2.

Uma das casas de apostas que mais cresceu entre 2022 e 2023, o Esportes da Sorte investe também em entretenimento, com parcerias com o ator e influenciador Carlinhos Maia, com o surfista Pedro Scooby, a influenciadora Virginia e o cantor Zé Felipe. Também é anunciante em competições Fifa na Cazé TV, do youtuber Casimiro Miguel.

A empresa mantém comerciais e divulgação em canais esportivos como SporTV, também da Globo, e é parceira de alguns eventos importantes, entre eles o Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador e Recife. Neste ano, a plataforma passou a ser patrocinadora oficial do Big Brother Brasil.