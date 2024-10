Um grupo de agentes da Polícia Militar (PM) de São Paulo foi advertido por filmar a comemoração de Memphis Depay na goleada de 5 a 2 do Corinthians 2 sobre o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o holandês marcou desde a chegada na equipe paulista.

A partida estava empatada por 2 a 2, em clima tenso após o Corinthians abrir vantagem e sofrer o empate. Aos nove minutos do segundo tempo, Memphis cavou uma falta no setor ofensivo. Ele mesmo cobrou e colocou a bola no ângulo. O holandês correu em direção à bandeirinha de escanteio entre os setores Leste e Sul.

Políciais militares gravaram comemoração de Memphis Depay e foram flagrados na transmissão da partida. Foto: Reprodução/Premiere

PUBLICIDADE Alguns policiais militares que trabalhavam na segurança da partida levantaram seus celulares para registrar a comemoração. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o grupo era composto por policiais ainda em formação. “Já foram advertidos e reorientados pela Polícia Militar”, finaliza o texto. O gol de Memphis abriu a porta para o Corinthians aumentar a goleada, com Garro e Yuri Alberto. Com o resultado, a equipe saiu provisoriamente da zona de rebaixamento e está no 16º lugar, com 32 pontos. O próprio Athletico-PR entrou no Z-4. A situação pode mudar no sábado, quando o Vitória encara o Red Bull Bragantino. Se o time baiano vencer, o Corinthians volta a ficar entre os quatro últimos.

O próximo compromisso do time corintiano é domingo contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe tenta, na Neo Química Arena, reverter o placar de 1 a 0 sofrido no Maracanã na primeira partida. Se vencer por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.