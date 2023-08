Vídeo mostra possível toque de mão de Lucas Moura em gol do São Paulo; tire sua dúvida

O São Paulo divulgou imagens dos dois gols sobre o Corinthians que definiram a vitória e a consequente classificação à final da Copa do Brasil. O vídeo, filmado com uma câmera de alta resolução, suscitou reclamações dos corintianos, que apontaram irregularidade no segundo gol são-paulino.

As imagens da TV do clube tricolor mostram Lucas Moura dividindo com o goleiro Cássio no lance que resultou no gol. O meia-atacante cabeceia na trave, a bola volta e ele a empurra, possivelmente, com o braço para as redes.

Veja o vídeo:

O gol foi checado pelo árbitro de vídeo e, posteriormente, validado pelo árbitro Raphael Claus. Ocorre que o VAR não tinha as imagens claras, como as divulgadas pela SPFC TV, de um ângulo perto do gol para determinar se Lucas havia ou não tocado com o braço na bola.

A CBF não divulgou a análise do VAR no duelo entre São Paulo e Corinthians. Só liberou a análise da atuação do árbitro assistente de vídeo em Flamengo 1 x 0 Grêmio, no Maracanã.

Igor Junio Benevenuto de Oliveira, que pertence ao quadro da Fifa, chefiou a equipe do VAR no clássico no Morumbi. Frederico Soares Vilarinho foi o assistente número 1 do VAR e Rodolpho Toski Marques, o número 2. Pericles Bassols foi escalado como observador de VAR.

O São Paulo enfrentará o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. As finais estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro. A CBF ainda tem de definir os mandos de campo.