Em São Paulo, o único gol da partida saiu de um pênalti duvidoso marcado por Edina. Morelos fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 do Santos no MorumBis. No Rio, a situação foi mais tensa. O Vasco reclama de duas penalidades não marcadas a favor dos vascaínos, além da anulação de um gol. Em nota, o clube não poupou adjetivos e chamou para definir o campeonato: “manchado”, “questionável”, “vergonhoso” e “incompetentes”.

A nota exagera no tom e fala que foi “uma quarta-feira para ficar nas cinzas da história do futebol”. A própria manifestação vascaína virou piada entre torcedores do time.