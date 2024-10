As denúncias tiveram como base as postagens do grupo nas redes sociais com a hashtag “#metropolitanoconmascarillas”, em referência ao nome do estádio, Metropolitano. Em tradução livre, significa “metropolitano com máscaras”. Assim, os torcedores poderiam proferir ofensas racistas sem serem identificados pelo sistema de câmeras do estádio.

Nos últimos meses, torcedores de rivais do Real foram identificados e presos justamente com a ajuda de câmeras nos estádios. De acordo com o jornal espanhol Marca, a hashtag contou com milhões de visualizações, com base em 7.000 postagens no X (antigo Twitter) e quase 56 mil interações.