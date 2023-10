Polícia investiga caso de racismo na torcida do Coritiba em vitória sobre o Athletico-PR; veja vídeo

A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), da Polícia Civil do Paraná, investiga um caso de racismo no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Em vídeos que circulam nas redes sociais, dois torcedores do Coritiba aparecem supostamente imitando um “macaco” para a torcida do rival Athletico-PR, em partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Demafe, já solicitou ao Coritiba os registros internos do estádio para investigar o caso. São dois homens, um de camisa verde e outro de branco, gesticulando em direção à torcida visitante do Couto Pereira. No vídeo, dá para ver que dois fiscais acompanham de perto a situação, mas nada fazem.

Até o momento o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não se pronunciou sobre o caso, mas as imagens devem ser apuradas também pelos procuradores da entidade. Se a denúncia for acolhida, a punição vai desde multa em dinheiro até partidas de portões fechados.

Em campo, o Coritiba venceu o clássico com o Athletico-PR por 2 a 0, com gols de Victor Luis e Slimani ainda no primeiro tempo. O resultado encerra uma longa sequência de oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas mantém o clube na lanterna da competição, com 17 pontos. Do outro lado, o time derrotado se mantém com 40, de olho em uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.