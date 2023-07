Policiamento cresce no Allianz após morte de torcedora, mas separação entre rivais ainda é frágil

O policiamento nos arredores do Allianz Parque para a partida entre Palmeiras e Fortaleza, a primeira com duas torcidas no estádio após a morte da torcedora Gabriela Anelli, foi reforçada para o jogo deste sábado, 22, que terminou com a vitória do time de Abel Ferreira pelo placar de 3 a 1. Porém, a barreira que separa as duas torcidas na rua Padre Antônio Tomás, ponto do confronto entre palmeirenses e flamenguistas que vitimou Gabriela no dia 8 de julho, continua sendo feita por tapumes de ferro que são deslocados manualmente para permitir a passagem das pessoas.

A reportagem esteve no local e, em conversas com funcionários da empresa terceirizada que ajuda no acesso ao estádio, constatou que a única mudança feita em relação a partida contra o Flamengo, no sábado retrasado, foi a instalação de grades de ferro (usadas em formação de filas) à frente do tapumes para impedir que as pessoas se aproximassem da barreira.

Torcedores de Palmeiras e Fortaleza são separados por tapumes de ferro que são deslocados manualmente para permitir a passagem das pessoas. Foto: Taba Benedicto / Estadão

No entanto, não havia policiais próximos das grades, e nem perto dos tapumes. Embora houvesse mais agentes de segurança no espaço destinado para os visitantes, em frente ao portão D (na Padre Antônio Tomás), o contingente se concentrava no centro da rua e não exatamente no local onde poderia haver um conflito entre torcedores. Ou seja, na prática, alguém poderia arremessar objetos de um lado para o outro sem ser devidamente impedido.

Além disso, embora as grades instaladas impedissem uma aproximação dos tapumes, a barreira de ferro estava sendo monitorada apenas por duas funcionárias, e foi montada no ponto usado por uma das torcidas organizadas do Palmeiras.

Isaias Alexandre, presidente de uma torcida organizada do time cearense, esteve recentemente no confronto entre Palmeiras e Fortaleza no Allianz, disputado pela Copa do Brasil, em maio, e voltou à Arena para prestigiar o time nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao Estadão, ele afirmou que a segurança no jogo deste sábado, em comparação ao que esteve há dois, foi ampliada. ”Tinha (policiais), mas bem poucos. E eles chegaram faltando uma meia hora para o começo do jogo. Desta vez, tem bem mais”, afirmou o torcedor.

Colega de torcida de Isaias, Ademar Firmino, porém, disse que o policiamento para os torcedores visitantes ficou concentrado apenas na rua Padre Antônio Tomás, próximo do portão de entrada para a torcida do Fortaleza. Segundo ele, não havia muita segurança para os rivais no trajeto do shopping West Plaza, onde parou o carro, até o estádio. “Eu até vim com uma camisa verde. E eu só coloquei a do time aqui quando cheguei no espaço reservado para os visitantes, quando me senti mais seguro”.

Arte do Estadão mostra reconstituição da morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli. Foto: Arte Estadão Foto: Arte Estadão

O posicionamento dos tapumes está semelhante ao de outros jogos, segundo torcedores e funcionários que trabalham no local. A reportagem apurou que o tamanho desse isolamento para os torcedores visitantes fica limitado por conta de bares palmeirenses situados na rua. Ampliar o espaço onde os rivais ficam (aumentando a distância entre os tapumes) implicaria em colocar, dentro deste espaço, estabelecimentos frequentados pela torcida do Palmeiras.

A reportagem notou também que bares e restaurantes nos arredores do Allianz, mesmo dentro do raio de 200 metros, continuavam servindo bebidas alcóolicas, mas apenas em copos plásticos. Até latas e garrafas de refrigerantes estavam sendo evitadas. A gerente de um estabelecimento, que não quis se identificar, afirmou que não estava colocando qualquer objeto de vidro em cima do balcão. Outro funcionário, que também pediu anonimato, afirmou que os estabelecimentos estão evitando gerar lixos cortantes que podem ser usados como objetos em uma possível briga.

Cordões de segurança foram feitos nas beiras da rua Palestra Itália para evitar que os torcedores circulassem perto do estádio com garrafas. Entretanto, a reportagem flagrou pessoas bebendo cerveja no recipiente de vidro na porta do estádio. Sem disfarçar e sem demonstrar preocupação, alguns ambulantes posicionados tanto na Palestra Itália, como na Padre Antônio Tomás, também vendiam a bebida sem despejar o líquido em copos plásticos.

Em nota, a Prefeitura informou que “todos os bares e restaurantes” foram comunicados pela administração, através de notificação de caráter orientativo sobre a lei Nº 9.470 de 1996, que veta a venda de bebida alcoólica em dias de jogos dentro de um raio de 200 metros. “Importante ressaltar que as ações de fiscalização no entorno de estádios e ginásios é rotineira em dias de jogos em toda a cidade”, afirmou a administração.

Torcedores do Palmeiras perto do tapume que separa as torcidas. À frente, grades de ferro foram colocadas para impedir a aproximação das pessoas da barreira. Foto: Taba Benedicto/Estadão

A Prefeitura disse também que equipes de fiscalização estariam nos entornos do estádio, com a Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar, assim como as equipes de zeladoria e limpeza.

A PM informou que o policiamento interno e parte do externo dos estádios é feito pelo 2º Batalhão de Polícia de Choque, e afirmou “que reuniões preparatórias com as torcidas organizadas, órgãos públicos e privados que participam da operação” são realizadas antes do evento, e que a Polícia Militar trabalha em ações voltadas às questões de segurança, como confrontos de torcidas, cambismo, roubos e furtos, entre outros.

Questionada sobre o efetivo utilizado para o jogo, e se houve, de fato, um aumento de agentes em relação às partidas passadas, a PM não deu retorno até a publicação do texto.

Também procurado, o Palmeiras afirmou que o clube é responsável por garantir a segurança dentro do estádio, e que “não houve grandes mudanças operacionais” para o jogo deste sábado por não haver expectativas de “presença robusta” da torcida do Fortaleza na arena.