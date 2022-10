Política nacional divide a torcida brasileira na Copa do Mundo do Catar

Em um mês, a seleção brasileira estará na Copa do Mundo do Catar para tentar conquistar o hexacampeonato. Tem boas chances de ganhar porque nesta edição não há, por ora, nenhuma equipe sobrando ou muito à frente das outras, como se falava da França, de Mbappé, quatro anos atrás, na Rússia, atualmente banida do esporte por causa da guerra imposta aos ucranianos em seu território.

O problema desta vez para o Brasil é o sentimento de repulsa que o time de Neymar carrega para o Catar por questões políticas no País. Tenho ouvido isso com frequência. As redes denunciam. Tite sabe. A posição política de alguns jogadores da equipe, que declararam voto ao presidente Jair Bolsonaro, tem feito que parte do eleitorado que vota no outro candidato, Luiz Inácio, olhe para o time nacional com aversão por causa desse posicionamento na campanha. Poucos jogadores se manifestaram publicamente sobre as urnas. Neymar deu a cara à tapa ao declarar seu voto.

Nenhuma enquete foi feita com os jogadores de futebol nem mesmo com os atletas da lista de 55 de Tite – que vai virar 26 – para ter o posicionamento do grupo. Mas se tem uma percepção (não confirmada) de que os jogadores da seleção são favoráveis ao presidente Bolsonaro. E isso tem feito muitos torcedores virarem a cara para o escrete e torcerem o nariz para apoiar o Brasil no Catar.

Não vejo isso do outro lado. Nunca a política nacional conseguiu provocar tamanho ódio pela seleção. A revolta sempre foi outra. Ora com jogadores. Ora com o time. Ora com o técnico. Mas não por causa da opção política de seus atletas ou membros da sua comissão.

O futebol assume, portanto, seu papel na sociedade. Ele passa a ser um reflexo das pessoas e de suas paixões, com seus astros sendo avaliados por caminhos políticos que tomam. Não há mais como torcer sem se envolver. Não seria demais então supor que o apoio ao time de Tite será restrito e estará diretamente ligado ao resultado das urnas do próximo fim de semana no País. Se o pleito está dividido, a torcida brasileira também estará no Catar.

O jogador de futebol Neymar participou de live com Bolsonaro no sábado, 22

Não deveria ser assim. O Brasil encara Sérvia, Suíça e Camarões na etapa de grupos, com jogos marcados para os dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. A seleção sempre esteve acima de todas as mazelas da sociedade. Quando a Copa começava, o brasileiro entregava suas armas e torcia pelo time, todos juntos, com o mesmo objetivo: ganhar o Mundial e trazer a taça. Mas isso mudou.

A política dividiu a torcida brasileira. A dias da Copa, Tite pode não ter o apoio de todos porque alguns dos seus declaram o voto. Ele deixou essa condição a critério dos atletas, não encorajou nem proibiu. Deixou claro que qualquer posicionamento teria consequências. Estava certo. Ele não externou voto. Só disse que não estará em Brasília na volta.