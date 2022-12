A Argentina fez o que dela se esperava e venceu a Polônia, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio 974. Com gols de Mac Allister e Julián Álvares, a seleção albiceleste conquistou a segunda vitória no Mundial, chegou aos 6 pontos e terminou a primeira fase na liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A equipe treinada por Lionel Scaloni vai enfrentar a Austrália nas oitavas de final. O jogo será no sábado, 3, às 16h (horário de Brasília).

Apesar da derrota, a Polônia também está classificada para a próxima fase, já que superou os mexicanos no saldo de gol (0 contra -1 da seleção da América Norte). Pelas oitavas de final, os poloneses vão enfrentar a França no próximo domingo, 4, no Estádio Al Thumama. A partida contra os atuais campeões do mundo será ao meio-dia (horário de Brasília).

