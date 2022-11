Assista aos melhores momentos e gols de Polônia 2 x 0 Arábia Saudita na Copa do Mundo

Publicidade

Em partida que poderia definir o primeiro classificado às oitavas de final, os poloneses pararam a empolgação da Arábia Saudita após a vitória contra a Argentina e venceram, por 2 a 0, sua primeira partida nesta Copa do Mundo. Lewandowski foi um dos grandes nomes do jogo, marcando seu primeiro gol na história dos Mundiais. Confira a tabela do Mundial no Estadão.

Lewandowski comemora seu primeiro gol em Mundiais. Foto: Friedemann Vogel/EFE

A vitória da Polônia, em partida de vida ou morte, coloca a seleção em primeiro lugar do Grupo C com quatro pontos. Com todas as seleções do grupo ainda com chances,os europeus enfrentam a Argentina, na quarta-feira, no último jogo para garantir sua classificação às oitavas de final. Desde 1986 a seleção não passa da fase de grupos. Já a Arábia Saudita define seu destino no Mundial contra o México, também na próxima quarta-feira.