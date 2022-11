Lewandowski lidera os 26 convocados da Polônia à Copa do Mundo; veja lista

Publicidade

O técnico Czeslaw Michniewicz não completou um ano no comando da seleção polonesa ainda. Ele assumiu em janeiro após a saída de Paulo Sousa rumo ao Flamengo, mas sabe que terá uma grande missão na Copa do Mundo do Catar: apagar a má impressão da edição passada, na qual a seleção foi a primeira cabeça de chave a não passar da primeira fase. Com Robert Lewandowski liderando o time, ele espera avançar para as oitavas.

Leia também Sérvia anuncia convocados e Vlahovic, machucado, entra na lista para a Copa do Mundo

O experiente atacante mais uma vez é o astro dos poloneses. Desta vez, porém, terá auxílio de jogadores importantes, casos de Szczesny (Juventus); os defensores Bednarek e Cash (ambos do Aston Villa) e o meia Zielinski (Napoli). Todos vêm se destacando em seus clubes e são esperança de um resultado melhor.

Lewandowski comemora seu gol pelo Barcelona na vitória sobre o Valencia pelo Campeonato Espanhol.

story

Na história, a Polônia terminou na terceira posição em duas oportunidades: nas Copas de 1974 e 1982. Ir longe no Catar virou um mantra da equipe, que está no complicado Grupo C, ao lado de Argentina, México e Arábia Saudita.

Czeslaw Michniewicz garante que a “escolha mais difícil de sua vida” tem tudo para surtir efeito desta vez. E ele não esconde os elogios aos convocados. “Esses jogadores têm muito nível e habilidade e posso contar com eles o tempo todo”, garante o comandante.

Continua após a publicidade

Em 2018, a Polônia perdeu para Senegal (2 a 1) e Colômbia (3 a 0) e chegou na rodada final do Grupo H já eliminada. Até ganhou do Japão, por 1 a 0, mas a despedida foi considerava um enorme fracasso também para seu artilheiro, que não fez nenhum gol. Lewandowski, agora, tenta mostrar seu valor por uma campanha bem distinta e vitoriosa.

Confira os 26 convocados da Polônia à Copa do Mundo:

Goleiros - Szczesny (Juventus), Skorupski (Bologna) e Dragowski (Spezia).

Laterais - Bereszynski (Sampdoria), Cash (Aston Villa) e Nicola Zalewski (Roma).

Zagueiros - Bednarek (Aston Villa), Glik (Benevento), Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Légia Varsóvia), Kiwior (Spezia) e Wieteska (Clermont Foot).

Meio-campistas - Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab), Skóras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Atenas), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Fiorentina).

Atacantes - Lewandowski (Barcelona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana) e Swiderski (Charlotte FC).