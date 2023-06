Polônia x Alemanha: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na próxima sexta-feira, 16, Polônia e Alemanha realizam um amistoso internacional que servirá, principalmente, como preparação para os visitantes, que não disputam as Eliminatórias da Euro de 2024 por serem o país-sede da competição. Os donos da casa, atualmente no segundo lugar do Grupo E do qualificatório, querem manter o ritmo após vencerem a Albânia na rodada anterior e se testarem contra um dos potenciais favoritos de 2024.

Comandada por Fernando Santos desde janeiro, a equipe polonesa tem como destaques o goleiro Szczesny, uma das sensações da Copa do Mundo, e o artilheiro Lewandowski, que mais uma vez comandará o ataque. Já Hans-Dieter Flick, que caiu na fase grupos no Catar, terá o continental como grande chance de se provar e, por isso, traz caras novas a cada convocação. Jamal Musiala, que ficou em evidência no Mundial, deve ser titular.

POLÔNIA X ALEMANHA

LOCAL : Varsóvia, Polônia.

: Varsóvia, Polônia. ESTÁDIO : Nacional de Varsóvia.

: Nacional de Varsóvia. DATA : 16 de junho de 2023 (sexta-feira).

: 16 de junho de 2023 (sexta-feira). HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

Polônia x Alemanha. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Sem transmissão para o Brasil.

Sport TV4 em Portugal

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

POLÔNIA : Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Wieteska e Kiwior; Swiderski, Linetty e Zielinski; Frankowski, Lewandowski e Zalewski. Técnico: Fernando Santos.

: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Wieteska e Kiwior; Swiderski, Linetty e Zielinski; Frankowski, Lewandowski e Zalewski. Fernando Santos. ALEMANHA: Ter Stegen; Klostermann, Ginter e Rudiger; Wolf, Kimmich, Musiala, Goretzka e Raum; Havertz e Fullkrug. Técnico: Hans-Dieter Flick.

ÚLTIMOS RESULTADOS